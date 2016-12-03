Şike kumpası iddianamesinde Emre ve Arif'le ilgili şok iddialar!

FETÖ/PDY'nin "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, çarpıcı ifadelere yer verildi

FETÖ içerisinde uzun yıllar imamlık yapan ve zaman içerisinde örgütle arasına mesafe koyduğunu söyleyen Sait Alpsoy'un iddianamede yer alan ifadesinde, Türk Milli Takımı'nın dünya 3'üncülüğü sonrası futbolculara dağıtılan primlerden toplanan 500 bin doları eski futbolcu Arif Erdem'in bizzat Fetullah Gülen'e götürdüğünü, Gülen'in kabul etmemesi üzerine Arif'in, Gülen'in yardımcısına, 'Ya bu parayı alırsınız, ya da ben bunu camdan dışarı savuracağım' dediğini ileri sürdü.



Sait Alpsoy'un ifadesinde, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile 2000 yılında tanıştığını bu vesileyle de futbolcular Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ile tanıştığını ve bu kişilerle sohbet toplantıları vermeye başladığını anlattı. Futbolculara sohbet vermek için cemaatin Antalyalı bir kişiyi görevlendirdiğini ancak futbolcuların bu kişiden maddi menfaat kaynaklı rahatsız olduklarını kendisine söylediklerini anlattı. Alpsoy, "Bir süre cemaatin üst kadrolarına bilgi vermeden bu sohbet toplantılarında onlara hocalık yapmaya devam ettim. Akabinde bazı iş adamları ile tanıştım" dedi.



"FB VE BJK'DEN CEMAAT ADINA KAZANILMIŞ KİMSEDE YOKTU"



Futbolcular ile sohbetlerin devam ettiği esnada İstanbulspor futbolcuları için de sohbet bir başlattıklarını bu sohbete de 'Sarı İsmail'in önayak olduğunu anlatan Alpsoy, "Sohbete katılan futbolculardan hatırladığım isim yok. Fakat Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan katılım gösteren olmadı, derste düzenlemedik. Zaten FB ve BJK'den cemaat adına kazanılmış kimse de yoktu" ifadelerinde bulundu.



"ARİF BANA GELEREK 'O BAYANLA EVLENMESİNİN UYGUN OLUP OLMADIĞINI' SORDU... EMRE'NİN NİKAHINI KIYDIM...



Cemaatten gizli yaptığı toplantıların duyulması üzerine İstanbul İmamı Ahmet Kara tarafından cemaatten dışlandığını anlatan Alpsoy, "Arif Erdem bir tarihte bana kız arkadaşı ile birlikte geldi, o bayan ile evlenmesinin uygun olup olmayacağını danıştı, aynı şey Emre Belözoğlu ile de yaşandı. 2006 yıllarında Emre Belözoğlu beni aradı, eşi ile imam nikahlarını kıymamı istedi, bende evlerine gidip imam nikahlarını kıydım" dediği belirtildi.



EMRE HOCALIK YAPMAMI İSTEDİ



2009 yılında Emre Belezoğlu'nun kendisiyle tekrar irtibat kurduğunu ileri süren Alpsoy, "Emre cemaatten hiçbir hizmet alamadıklarını, bundan dolayı herkesin uzaklaştığını söylediğini, kendisinin teklifi ile cemaate bilgi vermeden kendisinin ayarlayacağı toplantılarda hocalık yapmamı istedi. Kabul ettim. Ancak cemaatin haberi oldu ki Emre bir anda ortalıktan kayboldu, hiçbir sohbet yapamadık" dediği kaydedildi..



"ARİF ERDEM, FUTBOLCULARDAN TOPLANAN TEŞVİK PRİMİNİ GÜLEN'E GÖTÜRDÜ"



Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların bir araya gelerek toplanan 500 bin doları Arif Erdem'in Gülen'e bizzat götürdüğünü söyledi. Alpsoy, "Futbolcuların aldığı teşvik priminden bildiğim kadarıyla 200 veya 500 bin dolar para grup adına bir araya getirildi. Ben bu paranın temsilci bir futbolcu vasıtasıyla bizzat Fetullah Gülen'e götürülmesinin daha uygun olacağını söyledim, Arif Erdem bu parayı götürdü, sundu. Gülen kabul etmedi, sonrasında Arif Erdem'in Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na 'Ya bu parayı alırsınız, ya da ben bunu camdan dışarı savuracağım' dediğini, bunun üzerine Cevdet Türkyolu'nun da parayı aldığını Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif'e söylediğini biliyorum" diye konuştuğu belirtildi.