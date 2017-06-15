Silvan'da şehit asker Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

SAMSUN'da, 6 gün önce askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede şehit olan er Sabır Binen, memleketi Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle, gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Silvan İlçesine dün cenazesi getirilen ve Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi morguna konulan şehit er Sabır Binen'in cenazesi, bugün öğlen saatlerine doğru alınarak Karabehlülbey Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Diyarbakır Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Silvan Kaymakamı Adem Çelik, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Uğur Taymaz, İlçe Emniyet Müdürü Rahmi Atılır, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Karabehlülbey Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit er Sabır Binen'in cenazesi Karabehlülbey Mezarlığı'nda Kürtçe ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz'ün, şehidin babası Mahfuz Binen'e Türk bayrağı ve şehit er Sabır Binen'in fotoğrafının vermesinin ardından tören sona erdi.

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