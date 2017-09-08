Sinan Meydan: Atatürk'ü kitaplardan çıkarmakla tarih değişmez!

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda yeni eğitim müfredatıyla ilgili değerlendirmede de bulunan tarihçi Sinan Meydan, Atatürk’ün müfredattan kaldırılmasına itiraz ederek,“Atatürk’ü kitaplardan çıkarmakla tarihi değiştiremezsiniz fakat sizin bu çabanızı tarih yazar. Çünkü bizler bunları yazacağız. ‘Bu ülkeyi idare edenler 2017 yılında, bu ülkenin kurucu ve kurtarıcı liderini kitaplardan çıkardılar’ diyeceğiz. 50-100 yıl sonra bu kitapları okuyanlar, sizin mezarınızın başına gelip size dua etmeyecekler"dedi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın konukları tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihçi Sinan Meydan, sahaf Lütfi Seymen, yazar İskender Dereli ve tarihçi Saadet Özen oldu. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Adalet' temalı Çardak Altı Sohbetleri ile vatandaşlarla buluşan İlber Ortaylı ve Sinan Meydan 'Atatürk' üzerine söyleşi gerçekleştirdi.



Laikliğin, Mustafa Kemal Atatürk’ün özel zevki değil çağın zorlaması olduğuna dikkat çeken Sinan Meydan, laikliğin elden gitme meselesinin yeni bir mesele olmadığını kaydetti. Laikliğin süreci ile ilgili de bilgi veren Meydan, “Bu ülke 1939’da, 1947’de ve 1950’de başlayan kısmi karşı devrim süreçlerini yaşadı. 1947-1948 yıllarından itibaren laiklik aşındırılmaya başlandı. Bu durum partilerin meselesi değildir" diye konuştu.



“ATATÜRK’Ü KİTAPLARDAN ÇIKARMAKLA TARİHİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ”



Yeni eğitim müfredatıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Meydan, Atatürk’ün müfredattan kaldırılmasına itiraz ederek,“Atatürk’ü kitaplardan çıkarmakla tarihi değiştiremezsiniz fakat sizin bu çabanızı tarih yazar. Çünkü bizler bunları yazacağız. ‘Bu ülkeyi idare edenler 2017 yılında, bu ülkenin kurucu ve kurtarıcı liderini kitaplardan çıkardılar’ diyeceğiz. 50-100 yıl sonra bu kitapları okuyanlar, sizin mezarınızın başına gelip size dua etmeyecekler" ifadelerini kullandı.



“BÖYLE BİR TÜRKİYE KURULAMAZ, KEMALİZMİ KABUL ETMEK DURUMUNDAYIZ”



Türkiye’de üzerinde durulması gereken şeyler olduğuna dikkat çeken İlber Ortaylı ise, “Kapitalist ülkelerde de, demokrasiyi götürmeye çalışan ülkelerde de saf diye bir şey yoktur. Böyle bir Türkiye kurulamaz, böyle bir hedef olamaz. O yüzden biz Kemalizmin bazı şeylerine inanmak, kabul etmek durumundayız. Akideyle inanmayıp gözlemlerinize bakın” şeklinde konuştu.





