Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu

Şırnak'taki Küpeli dağında, ele yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, hastanede şehit oldu

Şırnak'ın Küpeli dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen pazartesi günü arazi arama ve taraması sırasında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 askerden Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, Şırnak'taki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Tedaviye alınan Uzman Çavuş Vuruşkan, bu sabah yaşam mücadelesini kaybedip şehit oldu.



3 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın acı haberi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Eşi Fatma, annesi Hüsne ve babası Mehmet'in Ankara'da bulunduğu, 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.