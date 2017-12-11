Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak Akçay'da yol kontrolü sırasında mayın patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu bildirildi

Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda düzenlenen operasyon sırasında araziye döşenen patlayıcının PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu.



Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Gabar/Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu sırasında, saat 08.15 sıralarında Ziyaret Tepe mevkiinde, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir sözleşmeli er yaralandı. Yaralı asker, olay yerine gelen helikopter ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki hastanede tedaviye alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Acı haber Mersin'e



Şırnak'ın Küpeli Dağı Ziyarettepe bölgesinde bu sabah, kış operasyonları sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın (21) acı haberi, Mersin'deki babaevine ulaştı.



Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın acı haberini Gülnar ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Mustafa ve anne Eşe Can, gözyaşlarına boğuldu. Anne Can yakınlarının desteği ile ayakta dururken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekâr olan Şehit Can'ın, yarın öğle namazını takiben düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.