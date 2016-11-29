Soba gazından zehirlenen anne öldü, kızı komada

Eskişehir'de 86 yaşındaki Feride Şekercioğlu evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü, kızı 62 yaşındaki Hacer Şekercioğlu ise koma halinde hastaneye kaldırıldı

Olay, Cunudiye Mahallesi Yağcılar Sokak'taki 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Öğle saatlerinde eve gelen yakınları, Feride Şekercioğlu ile kızı Hacer Şekercioğlu'nu yataklarında hareketsiz halde buldu. Durumun polis ve 112 acil servise bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekibi Feride Şekercioğlu'nun öldüğünü belirledi. Yaşadığı tesbit edilen Hacer Şekercioğlu ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, anne-kızın evlerideki kömür sobasıdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.