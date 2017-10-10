Soğuk sevmeyenlere kötü haber! Bol kar yağışı bizi bekliyor!

Kış mevsimini sevmeyenlere kötü haber geldi. Uzmanlar yapıkları açıklamada bu kışın ılık geçmeyeceğini bol kar yağışlı geçeceğini söyledi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi neler beklediğini anlattı.



Küresel ısınma konusunda iklim değişikliğine daha önce de dikkat çektiklerini belirten Şen, ancak etkileri görüldükçe küresel ısınmanın ne olduğunun anlaşıldığını söyledi.



Aşırı sıcaklar, dolu yağışı gibi durumların Türkiye'de etkili olmaya başladığını belirten Şen, Türkiye'nin artık buna alışması gerektiğini, bunu sürekli yaşayacağını söyledi.



Artık yaz mevsiminin de uzadığını belirten Şen, Eylül ayının da yaz mevsimi arasına katıldığını söyledi. Kış ve yaz arasındaki geçiş mevsiminin daraldığına dikkat çeken Şen, bu daralmanın daha da belirginleşeceğini söyledi.



Sonbaharı henüz göremediğimizi belirten Şen, 15 Ekim'den itibaren sonbaharın etkili olmaya başlayacağını söyledi.



Ilık bir kış olmayacak