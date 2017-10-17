Son 24 saatte 4 şehit!

Dün Çukurca İlçesi'nin karşısında bulunan Irak'ın kuzey sınırında askeri araç geçerken patlatılan bomba yüzünden iki asker şehit olmuştu, bölgeden bir acı haber daha geldi. PKK'lılar yine el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Bu olayda da 2 asker şehit olurken, toplam şehit sayısı 4'e yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın bölgede askerin operasyonu sürüyor. Dün bölgede askeri aracın geçişi sırasında, öncedene gizlenmiş patlayıcı infilak ettirilince 2 asker şehit olmuştu. Bölgeden bir acı haber daha geldi. PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker daha şehit oldu. Bu şehitlerle birlikte son 24 saatte aynı bölgede 4 asker şehit olmuş oldu.



Çukurca'nın karşısına düşen Zap Vadisi Bölgesi'nde askeri operasyonlar sürüyor. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş ve 2 askerimiz şehit olmuştu.



Şehit 23 yaşındaki şehit piyade uzman çavuş Furkan Aydın'ın 37 günlük evli olduğu öğrenilmişti. Diğer şehit Piyada uzman çavuş İlhan Sezer'in d e1 hafta önce evlediği bilgisi geldi. Patlamada 1'i ağır 2 asker de yaralandı. Patlama sonrası operasyonlarda ise 8 terörist etkisiz hale getirildi.



İki şehit daha

Bölgede operasyonlar devam ederken bu sabah da acı haber geldi. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker daha şehit oldu. Bu şehitlerle birlikte bölgede son 24 saatte 4 asker şehit olmuş oldu.