Son 24 saatte 4 şehit!

Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın bölgede askerin operasyonu sürüyor. Dün bölgede askeri aracın geçişi sırasında, öncedene gizlenmiş patlayıcı infilak ettirilince 2 asker şehit olmuştu. Bölgeden bir acı haber daha geldi. PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker daha şehit oldu. Bu şehitlerle birlikte son 24 saatte aynı bölgede 4 asker şehit olmuş oldu.
Çukurca'nın karşısına düşen Zap Vadisi Bölgesi'nde askeri operasyonlar sürüyor. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş ve 2 askerimiz şehit olmuştu.
Şehit 23 yaşındaki şehit piyade uzman çavuş Furkan Aydın'ın 37 günlük evli olduğu öğrenilmişti. Diğer şehit Piyada uzman çavuş İlhan Sezer'in d e1 hafta önce evlediği bilgisi geldi. Patlamada 1'i ağır 2 asker de yaralandı. Patlama sonrası operasyonlarda ise 8 terörist etkisiz hale getirildi.
İki şehit daha
Bölgede operasyonlar devam ederken bu sabah da acı haber geldi. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker daha şehit oldu. Bu şehitlerle birlikte bölgede son 24 saatte 4 asker şehit olmuş oldu.