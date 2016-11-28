Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 49 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi, düzenlenen terör operasyonları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından toplamda 294 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 14'ü ölü, 11'i de sağ olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Uçak, İHA ve İKU gibi hava unsurlarının gerçekleştirdiği operasyonlarda da 24 terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklamada şunlar söylendi: "Teröristler tarafından kullanılan 127 sığınak/barınak, tuzaklanan 40 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 1 Bombalı araç terör eylemi engellenmiş, 4,8 kg Jel patlayıcı, 2,2 kg plastik patlayıcı, 1440 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 El bombası, 29’u ağır ve uzun namlulu (1 adet M-16, 27 adet Kalaşnikov, 1 adet Roketatar) olmak üzere 63 adet silah ele geçirilmiştir. Ayrıca 20 ton gıda malzemesi, 1100 adet giyim, 95 adet tüp ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Örgüte yardım ve yataklık yapan 269 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Piyasa değeri 21.259.974 TL olan; 105 kg Eroin, 3.958 kg Esrar, 6 kg Kokain, 6.224 adet Uyuşturucu Hap, 1 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAİ), 124 Kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş.



Ayrıca piyasa değeri 66.943.835 TL olan; 9.543.485 adet Kaçak Sigara, 30.860 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 762 kişi gözaltına alınmıştır.



409’u Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca denizlerde olmak üzere 3.192 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 67 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmıştır. 48 Deaş mensubu gözaltına alınmış bunlardan 38'i tutuklanmıştır."