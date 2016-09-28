28 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Şortlu hemşireye tekme atan saldırgan için istenen ceza belli oldu

    Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme attığı belirtilen Abdullah Çakıroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

    28 Eylül 2016 Çarşamba 10:46
    Şortlu hemşireye tekme atan saldırgan için istenen ceza belli oldu
    Savcılık, Çakıroğlu için "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    TEKME ATTIĞI ANLATILDI

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hazırlanan iddianame 6 sayfa.

    İddianamede, Çakıroğlu'nun hemşire Ayşegül Terzi'nin yüzüne tekme atmak suretiyle yaraladığı ve doktor raporlarına göre Terzi'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı belirtildi. İddianamede, olay gününe ait kamera görüntülerinin incelemelerinin ve tanık ifadelerinin dosyada yer aldığı anlatıldı.

    9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

    İddianamede şüphelinin "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği aktarıldı. Olaydan sonra tutuklanan şüpheli Çakıroğlu hakkında toplamda 2 yıl 7 aydan, 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Çakıroğlu'nun yargılanmasına başlanması bekleniyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ayşegül Terzi, şort, şortlu Hemşire Dayak, Abdullah çakıroğlu

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