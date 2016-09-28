TEKME ATTIĞI ANLATILDI





9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber Kaynağı: DHA

Savcılık, Çakıroğlu için "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hazırlanan iddianame 6 sayfa.İddianamede, Çakıroğlu'nun hemşire Ayşegül Terzi'nin yüzüne tekme atmak suretiyle yaraladığı ve doktor raporlarına göre Terzi'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı belirtildi. İddianamede, olay gününe ait kamera görüntülerinin incelemelerinin ve tanık ifadelerinin dosyada yer aldığı anlatıldı.İddianamede şüphelinin "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği aktarıldı. Olaydan sonra tutuklanan şüpheli Çakıroğlu hakkında toplamda 2 yıl 7 aydan, 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Çakıroğlu'nun yargılanmasına başlanması bekleniyor.