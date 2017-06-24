Şortlu kıza saldırmıştı, şok görüntüleri ortaya çıktı!

Minibüste şort giyen üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darp eden Ercan Kızılateş ile ilgili şok bir görüntü ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüz hatları, saç şekli ve sakalıyla Ercan Kızılateş'e benzerliğiyle dikkat çeken bir kişinin uyuşturucunun etkisinde olduğu görülüyor. Görüntülerde, videoyu kaydedenlerin ve etraftakilerin o kişiye 'Ercan' ismiyle hitap ettiği de dikkat çekiyor.

14 Haziran'da Pendik minibüsünde 'Ramazan'da şort giydiği için' üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darp eden Ercan Kızılateş'in uyuşturucu madde kullanmak, basit yaralama, elektrik hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarından hakkında başka davalar da bulunuyordu. (Hürriyet)

Etiketler; #şortlu kız saldırı #ercan kızılateş
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