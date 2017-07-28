Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor!

Dünkü yağış afetinde objektiflere yansıyan bir görüntüdeki detay, sosyal medyada tartışma yarattı. Fotoğrafta suya gömülen minibüsün üzerine çıkan yolculardan şoförün para topladığı iddia edildi

Fatih Aksaray'da lögarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.



Sosyal medyada en çok konuşulan kareler ise vatandaşların bir minibüsün üzerinde beklediği anlar oldu. Sosyal medyada görüntülerdeki bir detaya dikkat çekenler, minibüsçünün yolculardan para topladığı yorumunu yaptılar.