Sosyal medyada bu paylaşımlara dikkat! Duygularınızla oynuyorlar!

Sosyal medyada ‘Kayıp’ ya da ‘Hasta çocuğa yardım’ başlıklı paylaşımlar yapan dolandırıcıların, paylaşım ve takipçi sayılarını artırdıkları sayfalara bir süre sonra kıyafet, gıda gibi ürün reklamları alarak milyonlar kazandığı tespit edildi

Şimdilerde sosyal medyada dolandırıcılığın yeni biçimi ‘vicdan hırsızlığı’ oldu. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya sitelerinde özel hesaplar açan dolandırıcılar, ‘Kızım kayıp, Allah rızası için paylaşın’, ‘Vicdan sahibiysen paylaş’ gibi sahte paylaşımlarda bulunarak milyonlar kazanıyorlar.



Sahte numara, isim ve fotoğraflara yer verilen bu paylaşımlar, genellikle ‘Kayıp çocuk’ ya da ‘Hasta bebek’ ilanları oluyor. Dolandırıcılar böylece takipçi ve paylaşım sayılarını hızla artırıyor ve sayfalarına otomatik olarak kıyafet, gıda kozmetik ürünleri gibi ilanlar almaya başlıyor. Öte yandan ilanlarda yazan numaralar arandığında ise dolandırıcıların hesabına kontör ya da ücret ödemesi gerçekleşiyor. Sahtekârlar yardım kampanyası başlatılmış gibi gösterilerek verilen banka hesaplarına para yatırılmasını da istiyor.



‘3 MİLYON TL KAZANAN OLDU’



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