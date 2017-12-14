Sosyal medyada yayılan bu görüntüler tepkiye neden oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'ndan emekli olduğu öğrenilen A.K.'nin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki çekti

Sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük tepki çekti. Görüntüde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'ndan emekli olduğu öğrenilen A.K., pompalı tüfekle sürekli bir şekilde bir ağaça ateş ediyor. Bir süre sonra ağaç, aldığı darbeler nedeniyle eğiliyor. A.K., bu anları da saniye saniye yanındaki arkadaşına çektirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Hızla yayılan görüntüler ise tepkiye neden oldu.



Tepkiler üzerine Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nün A.K. hakkında tutanak tuttuğu ve bunu Cumhuriyet Savcılığı'na ilettiği öğrenildi.



Olayla ilgili açıklama yapan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan ve sonrasında ulusal, yerel ve sosyal medyada haber olan bir video yayınlanmıştır. Paylaşılan videonun içeriğinde, olayın Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Yuvacık Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında gerçekleştiği anlaşılmıştır. Video, içeriği gereği, gerek sivil toplum kuruluşlarınca, gerek vatandaşlarımızca tepkiyle karşılanmıştır. Kurum sorumluluğu gereği bu ve benzeri davranışlara asla sessiz kalmayıp, müsamaha göstermediğimizi özellikle ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet bizleri mutlu etmiş, ormanların korunması ve orman suçlarıyla mücadele hususunda azmimizi arttırmıştır. Orman İşletme Şefliğimiz tarafından, pompalı tüfekle ateş ederek 1 adet ağacın hayatiyetini kaybetmesine sebep olan şüpheli hakkında Orman Kanunu'nun 14. Maddesi'ne muhalefet suçundan 11 aralık tarihinde tutanak düzenlenip, Cumhuriyet Savcılığı'na tevdi edilmiştir."