Sözcü çalışanları için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sözcü Gazetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, hakkında yakalama emri bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 gazete çalışanı hakkında iddianame düzenledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, Sözcü Gazetesi'ne ilk olarak 1 Ocak 2016'da sürmanşetindeki "2016 falınız - Tabloda gördüğünüz ilk 3 isim bu yıl da hayatımızda olacak!" başlıklı bulmacadan dolayı Küçükçekmece Savcılığı'nca soruşturma açıldığı, soruşturma sonunda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldığı anlatıldı. İddianamede, bu soruşturmanın yeni bir soruşturma amacıyla değil; örgütün medya yapılanması ve algı oluşturulmasına bir örnek gösterilmesi amacıyla yer verildiği vurgulandı.





"SİTEDEKİ HABERLE CUMHURBAŞKANI'NIN YERİ KAMUOYUNCA ÖĞRENİLDİ"



İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ / PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün, saat 16.00 sıralarında "Sözcü Erdoğan'ı buldu" haberiyle internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu yerin ayrıntılı konumunun tam olarak haber yapıldığı, fotoğraflarının paylaşıldığı belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın o ana kadar bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevkii ve konumunun kamuoyunca bilinmediği, bu haberle birlikte kamuoyunca öğrenildiği ifade edildi. Daha sonra FETÖ / PDY silahlı örgütü üyelerince Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı silahlı isyan başlatıldığı, örgüt üyelerinin Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yere baskın yaptığına dikkat çekildi.





AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR



12 vatandaşın da "Cumhurbaşkanının hedef gösterilmesi" nedeniyle ayrı ayrı şikayette bulundukları ve "ihbar eden" sıfatıyla isimlerinin yer aldığı iddianamede, şüpheli Burak Akbay'ın gazetenin imtiyaz sahibi, şüpheli Gökmen Ulu'nun Sözcü Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yerin haberini yapan ve şüpheli Mediha Olgun'un gazetenin İnternet Sorumlu Haber Müdürü olduğu, şüpheli Yonca Yücekaleli'nin ise muhasebe yetkilisi olduğu anlatıldı. Şüpheli Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile 21 Eylül'de tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.