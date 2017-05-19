Sözcü Gazetesi'ne bir garip operasyon!

Sözcü Gazetesi'ne operasyon düzenlendi. 4 kişi hakkında gözaltı kararı var. Suçlama ise FETÖ!

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında FETÖ adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldığı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine adreslerde gözaltı ve arama işlemi yapılıyor.



Soruşturma kapsamında gazetenin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor.



BURAK AKBAY'IN EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

SÖZCÜ'NÜN AVUKATLARINDAN İLK AÇIKLAMA

“FETÖ'YE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE…"

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın evinde aramanın devam ettiği öğrenildi. Evde bir iPad'e el konduğu belirtiliyor.Sözcü gazetesinin avukatlarından İsmail Yılmaz DHA'ya yaptığı açıklamada, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olmadığını, sadece arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.Yılmaz ayrıca, yapılan aramalarda Burak Akbay'ın bir tablet bilgisayarına el konulduğunu, finans müdürü Yonca Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapmadan evden ayrıldıklarını, muhabir Gökmen Ulu'nun evinde ise aramanın devam ettiğini söyledi. Avukat Yılmaz, Mediha Olgun'un ise gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini söyledi.Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri" iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın yanı sıra, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı var.