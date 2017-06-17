Sulama kanalında elleri bağlı ceset bulundu!

Eskişehir'de sulama kanalı içerisinde elleri önden iple bağlı 45-50 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu

Ertuğrulgazi Mahallesi Nurten Sokak Neo Alışveriş Merkezi karşısındaki DSİ'ye ait sulama kanalında su yüzeyinde bir erkek cesedini sürüklendiğini görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polisler cesedi su kıyısına doğru çekti. Ceset daha sonra ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Elleri önden iple bağlı olan 45-50 yaşlarındaki erkek cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Yetkililer, görünüş itibarıyla cesette herhangi bir dayak veya zorlama izi bulunmadığını, kimliğinin belirlenmeye çalışıldığını belirtti.



Ceset, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.



