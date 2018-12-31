Süleyman Soylu: Erdoğan bir CHP'ye, bir PKK'ya golü atacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlere ilişkin, 'Tayyip Erdoğan'ın ayağına futbol topunu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak, bir PKK'ya golü atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışanlara, o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına golü atacak' dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi sınırları dışında çok geniş bir alana hitap ettiğini belirterek, dünyada Türkiye'nin liderliğine, inisiyatif almasına, gelişmesine ve uzatacağı yardım eline umut bağlayan ciddi bir nüfus olduğunu söyledi. Soylu, bugün yaşanan vekalet savaşlarının, terör ve Orta Doğu'daki karmaşanın aslında tam da bu yükselişi engellemek için kurgulanmış işlem olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Bu fotoğrafı okumak zor değildir. Binlerce kilometre öteden gelen ülkeler, bu coğrafyada garip bir hesabın peşinde. Amerika Orta Doğu'ya 69 milyar dolar savunma bütçesi ayırdı. İngiltere 50 milyar dolar savunma bütçesi ile Orta Doğu'daki etkinliğini artırmaya çalışırken Fransa 2019 ile 2025 yılları arasında 295 milyar avro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Bu ülkelerin hiçbirisi resmi olarak kimse ile savaşta değil ve komşularının hiçbirisinin kendilerine yönelik bir saldırısı, bir tehdit söz konusu değil. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararına ilk tepki Fransa'dan geldi, serzenişte bulundular. Keza yıllardır PKK'ya batıdan destek geliyor, bunu sokaktaki çocuklar dahi biliyor."

2023, 53, 71 hedefleri

Bakan Soylu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ardından 4,5 yıl seçim olmayacağına vurgu yaparak şunları kaydetti: "Bu ne demektir, biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın ayağına futbol topunu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak, bir PKK'ya golü atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışanlara, o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına golü atacak. O golü attıkça milletimiz hop oturup hop kalkacak. Sevinci, heyecanı, geleceğiyle beraber çocuklarımız yarını kucaklayacak. Önümüze 4,5 yıl seçimsiz, tartışmasız Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımlarını atacağı bir yıl olacak."

Özgürlük ve demokrasi

Bu seçimler öncesinde çeşitli tartışmaların gündeme getirildiğine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: "Öyle ekonomide de, seçim var, acaba ne olacak? Acaba AK Parti seçimi alacak mı, alamayacak mı? Acaba Cumhur İttifakı başarılı olabilecek mi, olamayacak mı diye bir endişenin olmayacağı ve tam 4,5 yıl boyunca Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun kalesine golleri peşi peşine atacağı bir 4,5 yılı hep beraber yaşayacağız inşallah. Bunu hizmetlerle zenginleşmeyle demokrasi ve özgürlükle beraber. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."