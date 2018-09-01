Şüpheli valizi açan polis de şoke oldu!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin (24) valizinden F.T. (27) adlı kadın çıktı. Yurda giriş yasağı bulunan Özbek F.T. ile G.P gözaltına alındı

Şüpheli valizi açan polis de şoke oldu!
01 Eylül 2018 Cumartesi 13:04

​Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin (24) davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi. Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde F.T.'nin 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğu tespit edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #artvin #valiz #valiz kadın
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