Süre doldu! Bu isimler vatandaşlıktan çıkartılacak!

130 kişi hakkındaki "Yurda dön" çağrısında süre doldu. Bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmaları konusunda haklarında Bakanlar Kurulu kararı ile işlem yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve 5 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 130 kişi hakkındaki "yurda dön" çağrısında süreler bugün itibarıyla doldu.



Listede yer alan isimler, 3 ay içerisinde yurda dönüş yaparak gerekli mercilere başvurmadıkları için, vatandaşlıktan çıkarılmaları konusunda haklarında Bakanlar Kurulu kararı ile işlem yapılabilecek.



İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapılarak liste paylaşılmıştı;



"26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur."



İşte isim isim liste;



1- Haluk Mataracı



2- Fikri Kılınç



3- Mehmet Kaya



4- Haydar Kırkan



5- Nevin Yapalı



6- Yalçın Türken



7- Ali Akın



8- Soner Cesur



9- Cemil Uysal



10- Eşref Çifci



11- İbrahim Karadayı



12- İbrahim Özkara



13- Bahattin Adam



14- Memduh Oğuz



15- Abdülkadir Yılmaz



16- Yakup Çalık



17- Selim Canavar



18- Mehmet Hanefi Celepli



19- Ertan Filikçi



20- Yunus Biçer



21- Ali Fuat Çelik



22- Muhammet Kara



23- Veysel Avşar



24- Metin Türker



25- Faysal Sarıyıldız



26- Abdullah Köroğlu



27- Bircan Savran



28- Doğan Aydın



29- Etem Erdoğmuş



30- Hüseyin Esen



31- İbrahim Taş



32- Kayahan Bolel



33- Mehmet Ceylan



34- Muhammet Bayındır



35- Murat Ahmet Yükselener



36- Suat Andırın



37- Süleyman Doğan



38- Şükrü Pelit



39- Zekariya Öztürk



40- Ayşe Köroğlu



41- Fadime Bayındır



42- Mustafa Ataşlı



43- İhsan Yavuz



44- İsmail Erkoç



45- Mehmet Ali Erbil



46- Salih Öz



47- Esra Erçetin



48- Mustafa Koca



49- Mesut Güler



50- Soner Erçetin



51- Bilal Özen



52- Ayşe Yılmaz



53- Murat Yılmaz



54- Ali Yarkın



55- Levent Uysal



56- Özcan Koç



57- Rasim Günaydın



58- Hamza Demir



59- Ferat Yılmaz



60- Taner Yener



61- Bahri Tuzcu



62- Kemal Öksüz



63- Özkür Demiral



64- Erhan Şahin



65- Hüseyin Öğüt



66- Muhammed Eroğlu



67- Süleyman Küçüksucu



68- Sıtkı Baş



69- İlhan Miraboğlu



70- Mehmet Yıldız



71- Mehmet Çetin



72- Ahmet Türkmen



73- Ahmet Doğan



74- Mehmet Kocatürk



75- Mehmet Alauddin İslamoğlu



76- Osman Hilmi Özdil



77- Servet Demirel



78- Sinan Ekin



79- Yunus Serin



80- Belkız Gökçöl



81- İsmail Çoban



82- Mustafa Gökçöl



83- Mevlüt Demir



84- Mustafa Küçük



85- Recep Abdioğlu



86- Sultan Sözeri



87- Cemal Soncu



88- Cevdet Şeker



89- İsmail Yapıcı



90- Kemal Elibal



91- Fetullah Gülen



92- Hasan Çiçek



93- Talip Ekmekçi



94- Salih İyice



95- Kemal Aydın



96- Orhan Tornacı



97- Harun Çevlik



98- Mustafa Konak



99- Havva Kaplan



100- Muharrem Kaplan



101- Ahmet Zoroğlu



102- Hasan Çimen



103- Önder Öztep



104- Taylan Taşar



105- Ali Parlak



106- Makbule Aslan



107- Ümmü Erkan



108- İlyas Tosun



109- Kemal Kurumahmut



110- İsmail Tokar



111- Serkan Hastürk



112- Ekrem Okşar



113- Asım Nane



114- İlhami Yıldırım



115- Meryem Yaşar



116- Ahmet Ateş



117- İsmail Sakarya



118- Nihal Özmen



119- Necla Erol



120- Latif Güngör



121- Hikmet Günakın



122- Mustafa Mehmet İzci



123- Ali Erol



124- Mehmet Özmen



125- Eda Eryıldız



126- Fatma Zühre Yeşil



127- Ali Aslantaş



128- Arif Mollaosmanoğlu



129- Özdal Üçer



130- Tuğba Hezer Öztürk