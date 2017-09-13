Suriyeli çocukları kiralayıp, dilencilik yaptırdılar!

Polis ekipleri geçtiğimiz gün aileleri tarafından dilenci olarak kiralanan çocukları kurtarmıştı. Suriyeli çocuklar ifadelerinde başlarına gelenleri anlattı

Sokakta yürürken hemen her yerde karşımıza çıkan Suriyeli çocukların sırrı çözüldü. Polis ekipleri geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonda Suriyeli ailelerden bin TL'ye kiralanan ve İstanbul'a getirilip dilendirilen çocuklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 36 Suriyeli çocuk kurtarıldı.



Küçük çocuklar, pedagog eşliğinde ifade verdi. Çocuklar ifadelerinde eğer günlük en az 100 TL getirmezlerse, bunun karşılığında şiddet gördüklerini anlattılar. Sokaklarda su ve peçete sattırılan çocukların yeterli parayı getirmediklerinde hortumla bayılana kadar dövüldüğü ve aç bırakıldığı da çocukların ifadelerine yansıdı.



Çocukların ifadelerine göre aç kalan çocuğa yardım eden çocuklar da benzer işkencelere maruz kalıyordu. İfadelere göre çocuklardan birine dilencilik yaparken araba çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun ayağının kırıldığı tespit edildi ve ayağı alçıya alındı. Alınan bilgiye göre bu çocuğu çete üyeleri hastaneden kaçırdı ve dilencilik yaptırmaya devam etti. (Hürriyet)