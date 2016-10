İstanbul’un yükselen bölgelerinden biri olan Başakşehir’de yeni bir yaşam alanı oluşturmaya hazırlanan Tahincioğlu, Nidapark Kayaşehir projesiyle her biri ayrı bir proje gibi tasarlanan konut blokları, cadde dükkanları, ofis bloğu ve alışveriş merkeziyle ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını açıyor. Emlak Konut güvencesiyle inşa edilen Nidapark Kayaşehir projesinin günden güne değerlenen bu bölgenin değerini daha da artırması bekleniyor.



Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen markası Tahincioğlu imzasıyla İstanbul’un parlayan yıldızı Başakşehir’de hayata geçirilen lüks konut projesi Nidapark Kayaşehir'de satışlar başladı.



Emlak Konut GYO kampanyası kapsamında ön satışa çıkan proje yoğun ilgi gördü. Farklı bölümlerden oluşan ve mülk sahiplerine farklı yaşam alanları sunan Nidapark Kayaşehir’de daire fiyatları KDV dahil 453.000 TL’den başlıyor. Projenin Haziran 2018 tarihinde teslim edilmesi planlanıyor.



Nidapark Kayaşehir projesinin lansman toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, ülkenin kritik bir süreci geride bıraktığının altını çizerek yarınlara katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



" Ülkemiz açısından kritik bir süreci artık tamamıyla geride bıraktığımıza inandığımız bu dönemde, ülkemizin ekonomik istikrarına, geliştirdiğimiz projelerimizle bir nebze katkı sağlıyorsak, bu bizim için önemli bir başarı ve büyük mutluluk kaynağıdır. Emlak Konut olarak bugüne kadar, yaptığımız her işte, ülkemizin yarınlarına katkı sağladığımızın bilincinde olduk ve bu misyonumuzu devam ettirme arzumuzu hiç kaybetmedik.



Hepinizin bildiği gibi müteahhitlerimizin de destekleriyle gerçekleştiriyor olduğumuz son kampanyamız, başta ülkemizin yarınlarına, istikrarına duyduğumuz güvenin yanında, sahip olduğumuz misyonun bir ürünüdür. İnşaat sektörü, Türk ekonomisi için çok önemli bir yapı taşı olma özelliğini sürdürmektedir. İnşaat sektörünün, toplam istihdamda yaklaşık % 8’lik bir payı olduğunu tekrar etmekte fayda var. Bu açıdan inşaat ve gayrimenkul sektörü ülkemiz adına sadece çimento ve demirden çok daha büyük anlamlar taşımaktadır.



Sektörün önemine istinaden, sıklıkla, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmeye yönelik olarak önemli olduğunu düşündüğümüz noktalara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Tapu harçlarının daha makul seviyelere çekilmesi, ilk defa konut alacaklara yönelik avantajlar sağlanması, konutlarda % 1, % 8 veya % 18 gibi KDV oranlarının belirleyen, arsa rayiç bedellerinin hesaplanmasında değişikliğe gidilmesi daha önce de dile getirdiğimiz öneriler. Çok kısa bir süre önce hükümetimizin açıkladığı konut kredi kullandırma oranının % 75’ten %80’e çıkarılması, mevzuatta değişiklik yapılarak 31 Mart 2017 ye kadar geçerli olmak üzere KDV oranlarında kısmi indirim kararı alınması, sektöre bakış açısının çok olumlu olduğunun işaretlerinden sadece birkaçı. Biz, sektöre canlılık getirmeye yönelik bu tür teşviklerin devam edeceğini ümit ediyoruz."



"Kampanyamızda 2 milyar TL değerinde satış gerçekleşti"



İnşaat sektörüne ivme kazandıran “Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz” kampanyasına da değinen Kurum, kampanyanın beklenenin de üzerinde bir başarı elde ettiğini belirtti. Kurum "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ağustos ayı başında, Emlak Konut olarak, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenle, tarihi bir kampanya düzenleme kararı verdik. 'Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz' ismini verdiğimiz ve 30 projede uygulamaya koyduğumuz ağustos ayında 2.547 adet bağımsız bölüm karşılığı yaklaşık 2 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdik.



Şunu belirtmeliyim ki, bu rakamlar 2016 yılının ilk 7 ayında gerçekleşen satış rakamlarına denk değerlerdir. Kampanyamızın başlangıcında süreyi sadece ağustos ayı ile sınırlamıştık, fakat oluşan talep ve piyasadan gelen yoğun istek üzerine kampanyamızı bu yılın aralık ayı sonuna kadar uzatma kararı verdik.



Bu kampanyamızın, uygun koşullarda konut sahibi olmayı düşünen herkese, hayallerini kurduğu sıcak bir yuvaya kavuşma imkanını sağlayacağına inanıyorum. Yine bu kampanya ile şirketimizin 2016 yılı için belirlediği satış hedeflerine biraz daha yaklaşacağını düşünüyorum" dedi.



Yaklaşık 1.1 milyar TL'lik satış bekleniyor



Nidapark Kayaşehir projesi ve bölge ile ilgili bilgi veren Murat Kurum, "Şu an lansmanını yaptığımız 'Nidapark Kayaşehir' projemizin bulunduğu Başakşehir bölgesi, Yeni Şehir planı, yakın zamanda açılmış olan 3. Köprü bağlantısı, ilave sosyal ve ulaşım altyapı yatırımları ile öne çıkan, tartışmasız İstanbul Avrupa Yakası’nın cazibe merkezi olmaya başlayan bölgeler arasında ilk sıralarda gelmektedir. Bölgenin şu an yapımı devam eden 3. Havalimanı’na yakınlığını da ilerde projemize katma değer sağlayacak unsurlar arasında saymak gerekir. Başarılı bir ihale süreci sonrasında yüklenicimizle sözleşmesini imzalamış olduğumuz 'Nidapark Kayaşehir' 77.327,02 m2 toplam arsa alanı ve 320.087,65 m2 toplam inşaat alanına sahiptir.



Projemiz bünyesinde konut, ofis ve yapılacak olan AVM içindeki mağazalarıyla birlikte toplam 1.233 bağımsız bölüm bulunacaktır. 4 parselden oluşan projemizde 'Nidapark Kayaşehir Elmas ve Yakut' ismiyle 2 konut parseli, 'Nidapark Zümrüt' ismiyle 1 adet konut­ticari parseli ve içinde bir AVM’nin hizmet vereceği ticari parselden oluşmaktadır. Projeden beklenen toplam satış değerinin yaklaşık 1.1 milyar TL öngörmekteyiz. Bu gelirin içinde Emlak Konut olarak şirket payımız ise 407 milyon Türk Lirası olacaktır. Tamamlandığında öyle görüyorum ki, sahip olduğu karma proje yapısıyla bölgeye canlılık getirecek, yatırımcılarına kazandıracak, sakinlerine yüksek standartlı bir yaşam alanı sunacaktır. Tahincioğlu Gayrimenkul ile gerçekleştirdiğimiz başarılı işlerin yanına bir yenisini ekliyor olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



Basın toplantısında konuşan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ise , Başakşehir’de her metrekarenin değerinin her geçen gün arttığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti. “Kayaşehir, bu dönüşüm hikayesinin en güzel günlerini çok yakında yaşamaya hazırlanıyor. Avrupa yakasının en fazla yatırım yapılan bölgelerinden biri olan Başakşehir, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla her geçen gün değer kazanıyor. Bizim için de bu bölge emlak yatırımı yapmak adına önemli bir seçenekti. Daha önce de bu bölgeye farklı bir proje ile yatırım yapmıştık. Tahincioğlu olarak projelerimizle gittiğimiz her yerde standartları yükseltiyor, mülk sahiplerine ve çevre halkına değer katacak ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Nidapark Kayaşehir projemiz de bu bölgenin değerini artıracak. Hem semt sakinlerine hem de mülk sahiplerine yepyeni ve konforlu bir yaşam sunacak. Ayrıca projemiz Emlak Konut GYO’nun ağustos ayında başlattığı konut kampanyasında lansmanımızdan önce yer aldı. Bu kampanyada gerçekleşen satış rakamları bize gösterdi ki doğru strateji ve proje ile doğru noktadayız. Daire fiyatlarının KDV dahil 453.000 TL’den başladığı projemizi Haziran 2018’de bitirerek sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.



Alpaslan Çalım: “Nidapark Kayaşehir Projesi bölgede olan ihtiyacı karşılamak için fırsatlar sunuyor”



Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Alpaslan Çalım da toplantıda yaptığı konuşmada, Nidapark Kayaşehir projesine ilişkin şu bilgileri aktardı: “ Farklı bölümlerden oluşan Nidapark Kayaşehir projesinde her bölümün yerleşimi, mimarisi, yeşil alanı ve sosyal tesisiyle başlı başına bir proje gibi tasarlandı. Nidapark Kayaşehir’de konut olarak tasarlanan Nidapark Kayaşehir Yakut, Nidapark Kayaşehir Zümrüt, Nidapark Kayaşehir Elmas 843 dairesi ile konforlu, keyifli ve rahat bir hayatın kapılarını açıyor. Projenin yanında inşa edilen sağlık kent ve yakınında yer alan üçüncü havaalanı, bölgede önemli bir ofis ve sosyalleşme alanı ihtiyacı doğuruyor. Nidapark Kayaşehir'de yer alan ofis kulesi, 28 cadde dükkanı ve AVM, farklı yatırım fırsatlarını değerlendirme ve bu ihtiyacı karşılayan bir proje olarak öne çıkıyor.



Her biri farklı bir proje gibi tasarlanan konut blokları



Nidapark Kayaşehir projesi üç farklı konut etabı alternatifi sunuyor. 7 bloktan oluşan Nidapark Kayaşehir Yakut'ta 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 470 daire yer alıyor. Projeye özel olarak ayrılan sosyal tesisler, kapalı havuz, fitness, yoga, pilates, genç odası, sinema, buhar odası, hamam ve çocuk oyun alanlarıyla mülk sahiplerine huzurlu bir ortam vaad ediyor. Ayrıca süs havuzları, modern çardak alanları ve kış bahçesi mahalleri, estetik ve fonksiyonellik dengesini oluşturuyor. Nidapark Kayasehir Yakut'ta yan yana gelen dairelerde bile hiç bir duvarın bir biriyle temas etmemesi, tüm dairelerde müstakil ev konforu sunuyor. Nidapark Kayaşehir Zümrüt 2+1 ve 3+1 olmak üzere 319 daire 3 konut bloğunda yer alıyor. Proje, cadde dükkânlarının bulunduğu ticari ünite bloğu ve nitelikli peyzajlı parkıyla beğeni topluyor. Diğer bölümlere göre daha az katlı üç blokta 4+1 ve 5+1 olmak üzere 54 daireden oluşan Nidapark Kayaşehir Elmas, hemen önünde yer alan nitelikli peyzajlı parkıyla dikkat çekerken, parka bağlanan teraslar, yasam keyfini artırıyor. Her daireye iki araçlık otopark yeri ayrılan Nidapark Kayaşehir Elmas'ın az katlı bloklardan oluşması, sosyal tesislerin ferahlığı ve kullanım rahatlığını da öne çıkan özelliklerin başında geliyor.



Projenin sosyal tesisin içinde bay – bayan kapalı yüzme, havuzları, fitness salonları, saunalar, hamamlar, buhar odaları ve masaj odaları, kafeterya ve özel alanlar, çocuk kulübü, bilardo salonu ve genç oyun odası, açık alanda çocuk oyun alanları, çok amaçlı spor sahası (basketbol, voleybol, tenis) yürüyüş yolları, seyir terasları, çim etkinlik alanı, bitki sergi alanları, süs havuzları ve yapay tepeler, misafir otopark alanı, çok amaçlı salon (misafir ağırlama odası), mescit ve abdesthaneler gibi geniş alanlar yer alıyor. LEED kriterlerine uygun olarak projelendirilen Nidapark Kayaşehir, LEED adaylığıyla çevreye duyarlı olduğunu, verimlilik ve kaliteyi bir arada sunduğunu da ispat ediyor.



Tahincioğlu Gayrimenkul Hakkında:



Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Holding’in gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren grup şirketidir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Özcan Tahincioğlu’nun yürüttüğü Tahincioğlu Gayrimenkul, Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olup nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerinin yanında birinci sınıf otellerin inşa ve geliştirme çalışmalarında da bulunmaktadır. Geliştirmekte olduğu projelere ilave olarak, şirketin aktif bir şekilde yönetimini üstlendiği, gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de mevcuttur. Tahincioğlu’nun şu ana kadar tamamlamış olduğu projelerin inşaat alanı 2 milyon metrekarenin üzerindedir. Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede genel yüklenici görevini üstlenmektedir. Firmanın sembolü haline gelen projeleri arasında Palladium Tower, Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissotel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer almaktadır. Tahincioğlu, LEED Gold sertifika adayı olan ofis projeleri Nidakule Ataşehir Kuzey, Nidakule Ataşehir Batı ve Nidakule Levent’in yanı sıra konut projeleri ayrıca Ataşehir’deki Nidakule İstanbul Finans Merkezi, Nidapark Başakşehir ve Nidapark Seyrantepe inşaatlarını devam ettirmektedir. Haziran 2015’de Nidapark Beşiktaş’ı Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu, “Evim Değerleniyor” kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir. Tahincioğlu Gayrimenkul’ün ayrıca Yenisahra, Beykoz, Zeytinburnu, Çengelköy, Bomonti, Kozyatağı, İstinye ve Küçükyalı’da planlama aşamasında projeleri bulunuyor .