Tatilcilere haciz şoku! Şaşkınlıkla izlediler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir oteldeki malzemeler haczedildi. Otelde tatillerini geçiren turistler, malzemelerin taşınmasını şaşkınlıkla izledi

Tatilcilere haciz şoku! Şaşkınlıkla izlediler
10 Ağustos 2018 Cuma 09:27

Manavgat’ın Örenşehir mevkiinde bulunan ve bir süredir ödeme güçlüğü yaşanan 4 yıldızlı Green Imperial Beach Hotel’e mal veren çeşitli firmalar tarafından icra takibi başlatıldı. Firma yetkilileriyle ödeme planında anlaşamayan tedarikçi firmalar, dün icra memurları ve jandarmayla birlikte otelde haciz uyguladı. Haciz işlemini gerçekleştiren alacaklı firmaların malzemeleri taşımasını, otelde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler şaşkınlıkla izledi.

Otelin finansal durumu nedeniyle bir turizm acentesinin Ağustos ayında otele turist getirmediği, tatil yapan turistlerin bir kısmının başka otellere yerleştirildiği, otelde doluluk oranının yüzde 30’lar civarında olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #otel #otel haciz
Önceki Haber
Samsung Galaxy Note9'u tanıttı
Sonraki Haber
Sel bu kez Rize'yi vurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.