T.C Kimlik Numarası ile SSK Kaydı Sorgulama

SSK Kaydınızı Nasıl Sorgularsınız?

T.C Kimlik Numarası ile SSK Sorgulama

SSK Sorgulama Ekranı ve Detaylar

SSK Neden Önemlidir?

Günümüz şartlarında çalışan kişiler için emeklilik dönemi dört gözle beklenir iken maalesef gerek emeklilik yaşı, gerekse de gün sayısı olarak oldukça zor bir süre. Çalışma hayatı boyunca sigortalı olmak büyük önem taşır iken SSK kaydınız ile ilgili tüm sorgulama işlemlerinizi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kullanarak kontrol edebilirsiniz. Çalışanlar için sağlık hizmeti ve pek çok farklı avantaj sunmakta olan SSK yeni adı ileolarak her zaman ihtiyacınız olan bir kayıttır ve iş verenler tarafından yapılması da zorunlu bir işlemdir.Yeni bir iş yerinde çalışmaya başladığınızda veya emeklilik ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları SSK sorgulama işlemi gerçekleştirerek öğrenebilmektesiniz. Sigorta kaydınızı sorgulayabilmeniz için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında sicil numarası ile sorgulama başta gelir iken eğer kimliğiniz yanında değil ve daha kolay bir şekilde SSK sorgulamak istiyorsanız T.C kimlik numaranızı kullanabilirsiniz.olarak sadece E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. SGK internet sitesi üzerinde üyeliğiniz var ve şifresini hatırlıyorsanız otomatik olarak tüm hesap detaylarınıza ulaşır iken aynı zamanda yine bu internet sitesi üzerinden üyeliğiniz yok ise sicil numaranızı veya diğer kimlik bilgilerinizi ( aile kayıt no v.s ) girerek işlem gerçekleştirebilirsiniz. Ancak E-Devlet şifrenizi biliyorsanız herhangi bir ek bilgi gereksinimi olmadan SSK sorgulama işlemlerini şifresiz olarak rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.SSK tarafından 3 farklı şekilde sigorta işlemleri yürütülmektedir. Gerçekleştirdiğiniz kayıt türüne ve çalışma şeklinize göre 4A, 4B ve 4C olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalarda farklı hesaplama modülleri yer alıyor olsa da genellikle milyonlarca kişi 4A sigortalı olarak çalışmaktadır.ekibi tarafından çok detaylı bir şekilde ele alınan SSK ile ilgili detaylı içeriğe erişebilirsiniz.SSK çalışanlar için pek çok farklı konuda öneme sahiptir. Öncelikle Devlet hastanelerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmanız için sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir. Türkiye'de yasalar ile birlikte SSK ile çalışmakta olan milyonlarca kişi ve aileleri devlet hastanelerinden ve anlaşmalı özel hastanelerden herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilmektedir. Bununla birlikte SSK'nın en önemli olduğu noktalardan biri de emekliliktir. Eğer emekli olmak istiyorsanız belirli bir gün sayısı kadar sigortalı olarak çalışmanız gerekmektedir. 18 yaşını doldurduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başladığınız her gün bu sürece dahil edilmektedir ve sorgulama işleminde kaç gün sigortalı çalıştığınız belirtilmektedir.