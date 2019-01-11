Telefondan hayat kurtarmada %99 başarı var

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan, çocuklarına acil müdahale gerektiren durumlarda merkezi arayıp yardım isteyen ebeveynleri uyararak, "Ambulans gelsin diye beklemesin ve telefondaki sağlıkçılarımızın talimatlarını yerine getirsin. Telefondaki kişi size ambulans gelene kadar 'hastanızın hayatını beraber kurtaralım' diyerek görüşmeye çalışıyor. İnanın bu konuda yüzde 99 başarılıyız" dedi

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2017 yılında yapılan gereksiz çağrı oranı yüzde 70'lerdeyken 2018 yılında bu oran yüzden 30'lara kadar düştü. Günde 2 bin çağrı alan ve sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, orman ve itfaiyenin bağlı olduğu merkeze gelen çağrılar ilgili kurumlara aktarılıyor. 112 çatısı altında birleşen çağrılar sayesinde zaman kaybının önüne geçilirken, olaylara da kısa sürede müdahale şansı elde ediliyor.

'GEREKSİZ ÇAĞRI ORANI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ'

112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan, "2014 yılından bu yana 112 hattı ile kurumlarımız görev yapmaktadır. 2017 yılı eylül ayından itibaren de 155 ile 156'yı 112 Çağrı Merkezi'ne dahil ettik. Hatta Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) de dahil ettik. GAMER acil ve kriz anında yönetim merkezidir. Bunun haricinde geçen yıllarda gelen gereksiz çağrıların yüzde 60-70'lerde olduğunu görüyoruz. 2018'de gereksiz çağrıların oranı yüzde 30'lara düşmüş durumda. Gereksiz çağrı oranının yüzde 30'a düşmesi, personelimizi de ciddi anlamda rahatlattı. Halkımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Artık daha az çocuk arıyor. Artık daha az kişi telefonunu denemek için 112'yi arıyor. Dolayısıyla biz de gerçek vakalara yönelebiliyoruz" dedi.

ÇAĞRILARIN ÇOĞU AMBULANS İSTEMİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde 2 bin çağrı geldiğine işaret eden Dr. Gülsüm Ateş Doğan, çağrıların çoğunun ambulans istemi olduğunu aktardı. Doğan, "Günde ortalama Acil Çağrı Merkezi'mize 24 saat içerisinde 2 bin çağrı geliyor. Bunun 800 tanesi kurumlara aktarılıyor. 400 civarı sağlığa ambulans istemi için aktarılıyor. Ortalama 300'ü emniyete, 120 civarı jandarmaya aktarılıyor. Diğer kalanlar ise AFAD, orman ve itfaiyeye aktarılıyor. Vatandaşımız gereksiz yere aramasa yakınındaki hekime veya polis karakoluna gidip danışmak istediklerini danışsa bizim büyük bir yükümüz alınmış olur" diye konuştu.

TELEFONDAKİ TALİMATLAR HAYAT KURTARIYOR

Çağrı merkezinde görevli personelin zaman zaman telefonla da hayat kurtardığına dikkati çeken Dr. Gülsüm Ateş Doğan, şöyle dedi:

"Özellikle köylerden kışın telefon geliyor. Daha yenilerde başımıza gelen bir olay var. Anne çocuğuna mama verdikten sonra nefes alamadığı için bizi arıyor. Böyle durumlarda ciddi anlamda ayaklanıyoruz. Bu bizim için çok çok önemlidir. Bu tür çağrıları sık alıyoruz. Bizi şaşırtan bir şey değil. Ama bizim o anda telefon başındaki tüm sağlıkçılarımızın amacı o çocuğu telefonda kurtarmak. Çünkü ambulans oraya gidene kadar o çocuk ölebilir. Çok şükür ölen bir çocuğa rastlamadık ve rastlamayalım. Genelde bunlar 1 veya 2 aylık bebekler oluyor. Telefonda kim varsa anne veya baba arkadaşımızın verdiği talimatlara uyuyor ve ne kadar panik de olsalar çocuğunu kendisi kurtarıyor. Lütfen halkımız bunu da çok dikkate alsın."

'ÇOK KONUŞMA AMBULANSI GÖNDER'

Özellikle küçük çocuğu olan ebeveynleri uyaran Dr. Gülsüm Ateş Doğan, "Ambulans gelsin diye beklemesin ve telefondaki sağlıkçılarımızın talimatlarını yerine getirsin. Bazen anne ve babalar şunu söylüyor; 'Çok konuşma ambulansı gönder.' O zaten ambulansı yola çıkarttı geliyor. O telefondaki kişi size gelmiyor. O arkadaş size ambulans gelene kadar 'hastanızın hayatını beraber kurtaralım' diyerek sizinle görüşmeye çalışıyor. Lütfen telefondaki sağlıkçının dediklerini uygulamaya ve panik yapmamaya çalışın. Ama zor bir şeydir, evladı ölmek üzereyken müdahale etmek ve edemeyecek durumlara düşmek. Fakat inanın bu konuda yüzde 99 başarılıyız" dedi.