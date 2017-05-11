Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var. 5 terörist ölü ele geçti

AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu, 11 asker yaralandı. Çatışmada 5 terörist ölü ele geçti

Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Tendürek Dağı'nda bugün arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine, Kışlak Mevkii'nde pusu kuran teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 uzman çavuş şehit oldu. Yaralanan 11 uzman çavuştan durumu ağır olan 2'si Van'a sevk edilirken 9 yaralı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Bölgeye takviye timler sevk edilerek, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken, 5 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Tendürek Dağı'nda operasyonun operasyon devam ediyor.

Kaynak: