Teneffüslerde sokak hayvanlarını besliyorlar

Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamaları teneffüs saatlerinde, okul bahçesindeki ve çevresindeki sokak hayvanlarına veriyor

Öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak için başlatılan "Okulum ve Ben" projesi kapsamında Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarıyla aldıkları mamalarla her gün okul etrafındaki kedi ve köpekleri besliyor.

Öğrenciler proje kapsamında, sokak hayvanlarının soğuktan ve yağmurdan korunması için öğretmenleriyle birlikte yaptıkları kulübeleri okulun bahçesine yerleştirdi. Teneffüs saatlerinde öğrenciler kulübelerin önüne yerleştirdikleri kaplarda, her gün kedi ve köpeklere su ile mama veriyor.

Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu Müdürü Hakan Eravcı, "Okulum ve Ben" projesi ile öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"Amacımız canlılarla birlikte yaşama bilinci kazandırmak"

Sokak hayvanlarını besleyen öğrencilerde doğa ve çevre bilincinin geliştiğini ifade eden Eravcı, şöyle konuştu:

"Niçin böyle bir projeye başvurduk? Sokaklardaki kedi ve köpeklere kötü davranılmasını istemiyoruz. Toplumsal bilincin küçük yaşlarda kazandırılabileceğini düşündüğümüz için bu projeyi başlattık. Bu projeden sonra öğrencilerimizden ve velilerimizden güzel tepkiler aldık. Projemiz 2 yıldır çok iyi şekilde devam ediyor. Amacımız öğrencilerimize, doğayı paylaştığımız canlılarla saygı çerçevesinde birlikte yaşama bilinci kazandırmak. Bu konuda da belli bir yol katetmiş olmamız bizi mutlu ediyor."

Sokakta bulunan bütün kedi ve köpeklerin aşılarının veterinerler tarafından yapıldığını bildiren Eravcı, öğrencilerin sokakta beslediği, suyunu, mamasını verdiği, bakımını yaptığı hayvanların kimseye zararı olmadığını dile getirdi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Esen de öğrencileriyle birlikte çok güzel bir iş yaptıklarını belirterek, "Mahallemizin bulunduğu konumdan dolayı sokaklardaki hayvan sayısı fazla. Biz de öğrencilerle onları 'besleyelim, koruyalım, hastalıkları varsa tedavi edelim ettirelim' diye konuşurken bir kaç yaralı kediyle başlattık. Daha sonra veteriner ve belediyenin barınağı ile işbirliği yaparak hayvanların bakımlarını yaptırmaya başlattık. Bazı kedilerimizi sahiplendirdik ve onların da takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Emre Vermez sokak hayvanlarını beslemekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yedinci sınıf öğrencisi Simge Dursun ise herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Hafta içi her gün arkadaşlarımızla beraber hayvanları besliyoruz. Benim evim okula yakın olduğu için hafta sonu da besleme imkanım oluyor. Sokak hayvanlarını besleyince çok mutlu oluyorum. Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa sokak hayvanlarının da o kadar yaşamaya hakkı var. Her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Gökdeniz İncehasan ise derslerden sonra kedi ve köpekleri besleyip onlarla oyun oynayarak zaman geçirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Hayvanları çok seviyorum. Teneffüs olsa da onları besleyip, onlarla oynasam diye bekliyorum. Dersten çıkınca hemen yanlarına koşarak onları besliyoruz. Hayatı onlarla birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.