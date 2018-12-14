Terör örgütüne ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' denildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Terör örgütüne ağır darbe!
14 Aralık 2018 Cuma 17:03

TSK'nın Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YENİ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Etiketler; #terör #örgüt
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