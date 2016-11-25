Terör örgütüne kış darbesi. O bölge havadan bombalandı

Terör açısından kritik noktalardan biri olduğu belirtilen Tunceli'de hava destekli operasyon başlatıldı

Havaların soğumasıyla birlikte terör örgütüne yönelik kış operasyonları da başlıyor. Terör örgütlerinin kış üslenmesi olarak kullanılan Tunceli'deki Aliboğazı bölgesinde hava destekli operasyon başlatıldı.



Alınan bilgiye göre İnsansız Hava Aracı'nın aldığı anlık istihbarata göre Aliboğazı mevkisinde terörist hedefler tespit edildi.



Bu tespitten sonra bölgede operasyon başlatıldı. THK'ya ait 2 F-16, söz konusu bölgeyi bombaladı ve imha etti.



Öte yandan bölgeye kobra tipi helikopterler gönderildi ve teröristlerin kaçış güzergahları ateş altına alındı.



Devam eden operasyonlar kapsamında bölgeye askeri sevkiyat yapıldığı ve arama-tarama faaliyetleri yapıldığı öğrenildi.



