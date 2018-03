Teröristler kaçarken, her yere bomba tuzaklamışlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, teröristlerden temizlenen Şeran beldesinde terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından birine ait evde Kur'an-ı Kerim'in altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamında Afrin kırsalı, terör örgütü YPG/PKK'nın teröristlerden arındırılıyor. Ele geçirilen belde ve köylerde temizlik çalışması yapan güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler ve sivillerin yaşadıkları terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.



Şeran beldesinde örgüt elebaşlarından birinin kullandığı lüks evde arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, odalar ve eşyalar arasına tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirdi. Evdeki bir yatağın üzerinde, battaniyenin arasına gizlenmiş patlayıcı düzeneğiyle başka bir odada ahşap dolabın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'in altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu.



Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu belirlenen patlayıcılar imha edildi.





Her tarafa patlayıcı tuzaklanmış



Beldede güvenliği sağlayan ÖSO mensuplarından Muhammed İdris Alluş, halkın can güvenliği için binalara önce kendilerinin girdiğini ve patlayıcıları etkisiz hale getirdiklerini söyledi.



Teröristlerin her tarafı tuzakladığını vurgulayan Alluş, binalara girildiğinde detaylı inceleme yapmadan hiçbir eşyaya dokunulmaması gerektiğini ifade etti.



Alluş, "Yatağın içinde, halının altında her tarafta tuzaklar var. Yatağı kaldırdığımızda patlayıcılarla karşılaşıyoruz. Bu ev örgütün elebaşlarından bir kadına ait ve odada Kur'an-ı Kerim var. Bizim hassasiyetimizi bildiklerinden kutsal kitabın altına düzenek yerleştirmişler, onu kaldırdığınız anda patlayacak şekilde hazırlanmış." diye konuştu.



Tuzaklanmış patlayıcıların tespit edildiği binalara karşı köye dönen sivillerin uyarıldığını dile getiren Alluş, düzenek ve mayınlı alanlardan köylüleri uzak tutmak için çalıştıklarını kaydetti.





Örgütün sözde özel kuvvetler binası görüntülendi



Bu arada, Afrin'in Kibar köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı da teröristlerden arındırıldı. Enkaza dönen kampta mühimmat deposu ele geçirilirken, yapım aşamasındaki bir tünel ve yer altı sığınağı tespit edildi.



Operasyon sonrası kamptaki bazı bina enkazlarının arasında çok sayıda silah parçası ve çeşitli mühimmat ve henüz açılmamış silah sandıkları bulundu.



Kampta, teröristlerin gizlenmesine yarayan tünellerin açılmasında kullanılan iş makinesine rastlanıldı. İş makinesiyle yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde bir tünel daha kazıldıktan sonra terör unsurlarının bölgeden kaçmasıyla çalışmanın yarım kaldığı belirlendi.



Afrin'in kuzey doğusunda yer alan mahallelerin net gözlemlendiği alan ÖSO mensuplarınca kontrol altında tutuluyor.



ÖSO mensubu Halid Luay, harekat kapsamında her tarafı teröristlerden temizleyeceklerini belirtti.



"Burası PKK'nın kampıydı. Kısa bir süre önce Türk uçakları burayı bombaladı ve alan teröristlerden temizlendi. Biz de nöbet tutuyoruz." diyen Luay, "Allah'a şükür her taraf terörden temizleniyor." dedi.



Öte yandan, Şeran beldesinde terör örgütünün sözde asayiş merkezi olarak kullandığı, harekat kapsamında enkaz yığını haline gelen binada da ÖSO mensuplarınca arama faaliyetleri sürdürülüyor. Burada yürütülen çalışmalarda, bazı evrak dosyaları ile üzerinde ölen teröristlerin resimlerinin yer aldığı 2018 yılı duvar takvimleri bulundu.