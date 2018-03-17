Teröristler kaçarken, sivillerin araçlarını yakıyor

Zeytin Dalı Harekâtı'yla kuşatılan Suriye'nin Afrin merkezinden kaçan teröristler, sivillerin araçlarını ateşe veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile 57 gündür sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kuşatılan Afrin merkezinde sıkışan teröristler, geride el yapımı bombalı tuzaklar bırakırken, sivillere ait araçları da benzin döküp yakıyor. Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, teröristlerin park halindeki araçları benzin döküp ateşe verdikleri, ardından kaçtıkları ve araçların yandığı görülüyor.




 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afrin #zeytin dalı harekatı
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