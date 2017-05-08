Teröristlere ait 25 mağarada çok sayıda silah bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Nisan'dan bu yana Şırnak'ın İncebel ve Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların devam ettiğini açıklayarak, teröristlerin kullandığı tespit edilen 25 mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, bugüne kadarki operasyonlarda en kapsamlı silah ve malzemelerin ele geçirildiği vurgulandı.



Operasyonlarda ele geçirilen silah ve malzeme listesi şöyle:



237 Kaleşnikof tüfek, 23 G-3 piyade tüfeği, 9 Bixi makineli tüfek, 8 Dragunov KANAS tüfek, 1'er MG-3 makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, Doçka uçaksavar silahı, M-16 piyade tüfeği, 2 HK-33 piyade tüfeği, 3 Mavzer tüfeği, 9 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 9 RPG-7 roketatar, 2 lav silahı, çeşitli çaplarda havan ile 57 bin 540 7,62 milimetre tüfek mühimmatı, 32 bin 242 biksi mühimmatı, 7 bin 330 doçka mühimmatı, 4 ton amonyum nitrat patlayıcı, 240 el bombası, 236 anti personel roketatar mühimmatı, 16 anti tank mayını, 4 anti tank roketatar mühimmatı, çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemeleri.







Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şehit J.Bnb. Ahmet KARAMAN-2 (İncebel Dağları-Kato) Operasyonu.



1.23'üncü J.Snr. Tüm. K.lığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.Komd .A.K.lığı emir-komutasında; BTÖ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, BTÖ'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Güvenlik Korucuları ile takviyeli 3xJ.Komd.Tb.ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit J.Bnb. Ahmet KARAMAN-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 19 gündür aralıksız devam etmektedir.





2.Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) Şimdiye kadar BTÖ mensuplarının kullandığı 25 adet mağara tespit edilmiştir. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir.



3.06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde tespit edilen mağaralarda yapılan aramalarda başta çeşitli çaplarda havan silahları, Doçka Uçaksavar Silahı, Biksi Makineli Tüfekleri, Kaleşnikof Piyade Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirilmiştir.



4.Söz konusu mağaraların BTÖ'nün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendirilmektedir. Ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile BTÖ'nün lojistik desteğine Şırnak'ta son yılların en büyük darbesi vurulmuştur.





5.Anılan silah, teçhizat ve mühimmatın bugüne kadar icra edilen TMH operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu değerlendirilmektedir.



6. Ayrıca, mağaraların içine erişimi sağlayacak ve onları kullanılmaz hale getirecek makinelerin operasyon bölgesine gönderilmesi maksadıyla, Kato Dağı eteklerinden zirvesine doğru yol yapımı çalışmaları 8 dozer, 3 ekskavatör ve çeşitli iş makineleri ile devam etmektedir."