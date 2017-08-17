Testere ile oyulan 400 yıllık çınar 'doku tedavisi'ne olumlu yanıt verdi

SİLİVRİ’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gövdesi testere ile oyulan, 45 metre boyunda 4 metre 70 santimetre genişlikteki yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı 'doku tedavisine' olumlu yanıt verdi.

Ortaköy’deki Millet Bahçe Piknik Alanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı gövdesi testereyle oyulmuş halde bulunmuştu. Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan çınara ‘ağaç restorasyonu uygulandı. Görevliler ağacın içini mantar ilacıyla yıkayarak, steril hale getirdikten sonra bu bölümü macunla sıvayarak hava temasını kesti. Daha sonra üzeri ince gözenekli krom tel ile çevrelenen ağaç için yapay doku oluşturuldu. .





Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zerrin Budak, asırlık çınar ağacını, hayati tehlikeye attığını söyledi. Budak, şöyle dedi:



“Ekiplerimizle birlikte ağacımızın içini aşı macunu ile sıvadık, arkasından oyulan bölümü dolgu malzemesiyle doldurarak yapay bir doku oluşturduk. İnsanlardaki damarlar gibi, ağaçlarda da adeta kan birim dokuları mevcuttur. Bunların tedavisini gerçekleştirerek asırlık ağacımızın hayatını korumaya çalıştık. Geçen 6 ay içerisinde ağacımız son derece sağlıklı hale geldi, yapraklandı. Etrafında görülen, çınardan çıkan sürgünlerimizde bu ağacın canlı faaliyete devam ettiğini ve uzak bölgelerinde de canlılığını koruduğunu gösteriyor. Asırlık çınarımızın, asırlarca yaşamaya devam edeceğini ümit ediyoruz.”



Asırlık çınarın yeni alınan bir testerenin denenmesi, piknikçilerden birisinin tarihi ağaç gövdesinin barbekü olarak kullanılması veya içinde altın olabileceğine inanan kişi veya kişiler tarafından oyulmuş olabileceği öne sürülmüş, sorumluların bulunması için belediye suç duyurusunda bulunulmuştu.







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