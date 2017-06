TGC'nin 71. yılında Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 71. Yılında Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. TGC'nin 58.sini düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni'nde ödül alan gazeteciler ödüllerini tutuklu gazetecilere adadı

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Akkök Holding A.Ş. ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği sponsorluğunda düzenlenen törene TGC üyeleri, STK Temsilcileri, ekonomi ve siyaset dünyasının isimleri katıldı.



"GAZETECİ BARIŞTAN YANA TARAFTIR"



Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Cemiyetin varlığını Sedat Simavi'ye, ondan sonra gelen başkan ve yönetim kurulu üyelerine ve bugün ödül alan kıdemli meslektaşlarımıza borçluyuz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafsız bir kuruluştur. Barıştan yana taraftır. Gazetecilerin sorunları açısından, sorunlarını iyileştirme açısından taraftır. Bugün maalesef bu konuda iyi haberlerimiz yok. 160 arkadaşımız hala cezaevindeyse bugünleri kutlama sözcüğü bile dilimize yakışmıyor. Üzüntümüz büyük. Türkiye'nin cezaevinde en çok gazeteci bulunduran ülkesi olması bizi daha çok üzüyor" dedi.



"CEZAEVİNDEKİ GAZETECİ ARKAŞLARIMIZI ZİYARET EDEMİYORUZ"



Cezaevindeki arkadaşlarımıza destek vermek için görüşmek istediklerini dile getiren Olcayto, "Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvurulara hep, 'Başvurunuz şu anda bakanın önünde' yanıtını alıyoruz. Ama imza bir türlü atılmıyor. Cezaevindeki arkadaşlarımızı ziyaret edemiyoruz. Bunların dışında özlemlerimiz var. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkının, yargı bağımsızlığının gerçekleşmesi bizi mutlu edecek. Bu uğurda çaba harcıyoruz. Hem iktidar hem de muhalefetle görüşüyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bir fayda sağlamadık. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Titiz çalışan seçici kurullarımız var. Bu kadar zor koşullarda 'meslektaşlarımız nasıl bu haberleri yaptılar' diyeceksiniz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onların alınlarından öpüyorum. Bundan sonra ne yapılabilir?" diye konuştu.





Türkiye'de basın sektörü sendikalaşmada çok kötü olduğunu söyleyen Olcayto, "Gazetecilerin birleşme zamanı artık. Gazeteciler sendikalarda örgütlenmeli ve haklarına sahip çıkmalı. Bugün gazetecilerin bir kısmı başka bir gazetecilik yapıyorlar. İktidarın peşinde koşuyorlar. Ama iktidara yarardan daha çok zarar verdikleri bir gerçek. Keşke daha tarafsız ve ciddi gazetecilik yapabilselerdi" ifadelerini kullandı.



USTA GAZETECİLERE SAYGI PLAKETİ VERİLDİ



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1934-1935 doğumlu kıdemli üyelerine 'Ustalara Saygı Plaketi' verildi. Bu yıl plaket alacak kıdemli gazeteciler arasında Adnan Özyalçıner, Ahmet Zeki Sözer, Aydın Ünsal, Ercan Kazmaz, Erdem Karaismail, Erdoğan Tokmakçıoğlu, Erol Erkut,Esin Bürge, Firuzan Topsümer, Güneş Uğurlu, Günseli Çeliker,Halil Hami Alkaner, İhsan Onur, Kemal Şener, M. Bedir Koç, M. Orhan Süer, Orhan Kalkan, Özkan Şahin, Refik Sönmezsoy, Sevim Gürbüz, Suna Dorsan, Suna Zirek, Sümer Demir, Şeniz Yurtman, Talay Erker, Turan Aksoy, Tümer Argın, Ülkü Ongun,Ünal Tolunay , Yaşar Gökhan, Yurdagün Göker, Yurdakul Fincancıoğlu yer aldı.



Gazetecilik dalında ödül kazananlar gazetecilerin isimleri şöyle:





HABER SİYASAL: İdris Emen Hürriyet Gazetesi’nde 18 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan “16 Günde Beraat” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İdris Emen'e ödülünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar verdi. İdris Emen ödülünü alırken "TGC'ye teşekkür ediyorum. Zor dönemde gazetecilik yapıyoruz. Biz genç gazetecileri bu ödüller motive ediyor" dedi.





HABER ÇEVRE: Sami Akbıyık Habertürk Gazetesi’nde 31 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan “Yasa Dışı Ulusal Kangal Ligi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Sami Akbıyık'ın ödülünü Öznür Karslı aldı. Ödülü TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar verdi.





HABER EĞİTİM: Serbay Mansuroğlu Birgün Gazetesi’nde 13 Mart 2016 tarihinde yayınlanan “45 Öğrenciye Tecavüz” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Serdal Mansuroğlu ödülü TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar'dan aldı.Mansuroğlu,"Türkiye'de çocuklar yanıyor, çocuk istismarı devam ediyor. Memleketi tarikatlara, cemaatlere teslim etmemek için haberciliğe devam edeceğiz" dedi.





HABER SAĞLIK: Öznur Karslı ve Sibel Bahçetepe ödüle değer görüldü.





Öznur Karslı Habertürk Gazetesi’nde 8 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan “Taşıdığım Bebekle Bağım Yok” haberiyle;





Sibel Bahçetepe Cumhuriyet Gazetesi’nde 7 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan “24 Saatte 300 Hasta Baktı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Öznur Karslı'nın ödülünü TGS Başkanı Gökhan Durmuş, Sibel Bahçetepe'nin ödülünü ise TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.



"HABERİNİ YAPTIĞIM HEKİM SÜRGÜN EDİLDİ"



Sibel Bahçetepe ödülünü alırken "24 saatte 300 hastaya baktılar başlığıyla ödül aldım. 24 saat özveriyle çalışan sağlık çalışanları sağlıkta şiddeti yaşıyorlar. Haberini yaptığım hekim sürgün edildi. Özgür basına bu nedenle ihtiyaç var. Ödülümü gazetemin tutuklu gazetecilerine, çalışma arkadaşlarıma ve aileme adıyorum" diye konuştu.





Haber Kültür Sanat : Ömer Erbil ve Gökhan İlker Akgüngör ödüle değer görüldüÖmer Erbil Hürriyet Gazetesi’nde 11 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan “Tarihe Beton” haberiyle; Gökhan İlker Akgüngör Vatan Gazetesi’nde 3 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan “Bingazi Rezaleti” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.



Ömer Erbil'e ödülünü TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver verdi. Gökhan İlker Akgüngör'ün ödülünü ise TGC Onursal Üyesi Mücahit Atmanoğlu verdi.



Akgüngör rekabet ettiği gazetecilerin bir kısmının cezaevinde olduğunu hatırlatarak, Ahmet Şık başta olmak üzere tutuklu gazetecilerin özgür kalmasını ve onlarla rekabet içinde çalışmayı istediğini söyledi.



Haber Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi’nde 1 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan “Can’ımız Yanacaktı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü Dünya Gazetesi Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ verdi. Murat Ağca şunları söyledi:



"Bugüne kadar yedi ödül aldım TGC'den. Bu ödülleri de doping haberleriyle aldım. Keşke doping olmasa da ben bu haberleri yapmasam. Bu arada hak etmediği bir saldırıya maruz kalan gazeteci abim Bilal Meşe'ye de geçmiş olsun diyorum"



"ÖDÜLÜ OĞUZ GÜVEN'E VE TUTUKLU CUMHURİYET YAZARLARINA ADIYORUM"



Köşe Yazısı: Orhan Can Cumhuriyet Gazetesi’nde 20 Mart 2016 tarihinde yayınlanan “Sonra Geç Olacak” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Önceki Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç verdi. Orhan Can, "Bu yazı İnönü Stadı'nda teröre karşı yazılmış bir yazıydı. Ödülü basın şehitlerine, teröre karşı verilen şehitlere, gençlere ve Aybike öğretmene adıyorum. Bizler gazeteciyiz. Tarihin tanıklarıyız. Olana olmadı diyemeyiz. Bu ödülü tutuklu Oğuz Güven'e ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına adıyorum" diye konuştu.



Araştırma: Gizem Coşkunarda Milliyet Gazetesi’nde 10 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan “Dişlerimi Yaptıracağı İçin Kumayı Kabul Ettim” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu. Ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir'den alan Gizem Coşkunarda sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de Suriyeli kadınlar kuma olarak satılıyor. Kuma getirilen kadınlar şiddetle bu duruma razı ediliyor. Bu tip haberleri yapmayacağımız bir ülke umuduyla teşekkür ediyorum"



Röportaj-Söyleşi: İsmail Saymaz Hürriyet Gazetesi’nde 24 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan “İşte Herkesin Aradığı BayLock” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı'dan alan İsmail Saymaz şöyle konuştu:



"ÖDÜL ALDIĞIM HABER YÜZÜNDEN TEHDİT EDİLDİM"



"Aylardır bugünü bekliyorum. Haberi yaptıktan sonra tehdit edildim hedef gösterildim. Memlekette yaşayan ailem tedirgin edildim. İnsan 'ertesi gün evim basılır' diye evini temizler mi? Ben temizledim. Bu sıkıntıları bu haber nedeniyle yaşadım. Daha sonra hakim ve savcılardan bu haberi delil olarak kullanabilir miyiz diye soranlar oldu. Ama bu ödül yaşadığım tüm sıkıntıyı söktü attı. Özgür, korkmadan, her türlü iktidara karşı durabilmemiz için bu ödül destek oldu. Bu ödülü, Ahmet Şık'a, Kadri Gürsel'e, Oğuz Güven'e ve cezaevindeki gazetecilere adıyorum"



Sayfa Düzeni:



a- Birinci Sayfa Düzeni: Selçuk Selman Özger Habertürk Gazetesi’nde 25 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu. Ödülü Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Selami Akpınar verdi.



b- İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi’nde 5 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan 4-5 sayfalarıyla ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Onur Kurulu üyesi Engin Köklüçınar sundu.



Fotoğraf: Samet Doğru ve İsmail Coşkun ödüle değer görüldü.



Samet Doğru İhlas Haber Ajansı’nın 22 Aralık 2016 tarihinde servis ettiği “Şehit Cenazesi” başlıklı fotoğrafıyla; İsmail Coşkun İhlas Haber Ajansı’nın 16 Temmuz 2016 tarihinde servis ettiği “Tanklar ve Vatandaş” konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.



Samet Doğru'ya ödülünü TGC Yönetim Kurulu üyesi Celal Toprak verdi. İsmail Coşkun'un ödülünü ise yerine Murat Erbil aldı. Ödülü TGC Onur Kurulu Sekreteri Ergin Konuksever sundu.



TELEVİZYON-RADYO DALINDA ÖDÜL ALANLAR



TV Haber Dalında Rıdvan Bıyık- Tuğay Çoban 16 Temmuz 2016 tarihinde SHOW TV’de yayınlanan “15 Temmuz’da İBB’de Yaşananlar” başlıklı TV haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz takdim etti. Rıdvan Bıyık, "Demokrasiden yana olup darbeye karşı koyan herkese, kurumuma 20 yıldan sonra ödül aldığım TGC'ye teşekkür ediyorum. Ödülü şehit ve gazilere adıyorum" dedi.



TV Haber Program Dalında Ela Sezen 31 Ekim 2016 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Madde Bağımlısı Bebekler” konulu haber programıyla ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Denetim Kurulu Başkanı Engin Başçı verdi. Ela Sezen "Madde bağımlısı bir bebeğin haberini yaptım. Aldığı tedaviyle kurtuldu. Umarım bir gün uyuşturucuya hayır diyecek bir bilince ulaşırız" dedi.



TV Belgesel Dalında Ali Horzumlu 11 Aralık 2016 tarihinde TRT Belgesel TV’de yayınlanan “Çizginin Kahramanları” başlıklı belgeseliyle ödüle değer bulundu. Ödülü TUHİD Önceki Başkanı ve şu anki Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü verdi.



TV Kültür Sanat Dalında Serdar Karslıoğlu Ocak 2016 ’da Line TV’de yayınlanan “ Öncü Kadınlar” başlıklı programıyla ödül aldı. Ödülü TGC Onursal Üyesi Prof. Dr. İonna Kuçuradi sundu.



"80 YAŞINDA ÖDÜL ALDIM"



Tv Spor dalında Orhan Ayhan 19 Ocak 2016 tarihinde TRT Spor TV’de yayınlanan “Jesse Owens” başlıklı programıyla ödüllendirildi. Orhan Ayhan'a ödülü TGC Onursal Üyesi Şenes Erzik verdi. Orhan Ayhan yıllarca TGC'de yönetim kurulunda görev aldığı için ödül alamadığını belirti.



80 yaşında TGC'den ödül aldığına işaret eden Orhan Ayhan, "Bugüne kadar 100'den fazla ödül aldım. Burada aldığım ilk ödül. Bu ödüle çok hasrettim. En genç, en güzel zamanımı yaşıyorum. Yenilerini de almayı hedefliyorum. Seneye beni yine burada bekleyin" diye konuştu.



TV Kamera Çalışması Dalında Musa Erdoğan ve Ahmet Akpolat ödüle değer bulundular. Musa Erdoğan 15 Temmuz 2016 tarihinde İHA tarafından servis edilen “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün Bombalanması” görüntüleriyle ödül aldı. Ahmet Akpolat 16 Temmuz 2016 tarihinde CNNTÜRK TV’de yayınlanan “CNNTÜRK’e Baskın Anı” görüntüleriyle ödüle değer bulundu. Musa Erdoğan'ın ödülünü TGC Onursal Üyesi Turgay Atasü sundu. Ahmet Akpolat'ın ödülünü yerine Özcan Altıntaş aldı. Ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksü verdi.



Radyo Program Dalında Eray Ergün 2 Kasım 2016 tarihinde TRT Kent Radyo İstanbul’da yayınlanan Okul Saati Programının “Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrenciler” konulu bölümüyle ödüle değer görüldü. Ödülü TGC Onur Kurulu Üyesi Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner sundu.



İNTERNET DALINDA ÖDÜL ALANLAR



İnternet Haber Dalında Umay Aktaş Salman 16-19 Şubat 2016 tarihlerinde www.aljazeera.com.tr internet sitesinde yayınlanan “Tunceli” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç verdi.



Tülay Karabağ 16 Ağustos 2016 tarihinde www.ntv.com.tr sitesinde yayınlanan “Yüzü Olmayan Kadın” başlıklı röportajıyla ödüle değer görüldü. TGC Balotaj Kurulu Başkanı Nuray Özger ödülü sundu. Tülay Karabağ ödülü alırken "Savaşların bitmediği, insanların birbirlerini öldürmek, ülkelerin birbirini yok etmek için uğraştığı bir dünyada hayatta ve oyunda kalma mücadelesini anlattığım haberimi ödülü değer gören TGC'ye teşekkür ediyorum" dedi.



Emre Kızılkaya 19 Kasım 2016 tarihinde www.hurriyet.com.tr sitesinde yayınlanan “Hakikat Sonrası Dönemde Gazetecilik ve Yeni Medya” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu. Emre Kızılkaya'nın ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk sundu. Emre Kızılkaya "TGC'nin 71. Yılını kutluyorum. Önümüzdeki 71 yıl umarım bundan çok daha iyi olur. Bu vesileyle ödülü Kadri Gürsel ve tutuklu gazetecilere adıyorum"



NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ EMİN ÇAPA'NIN





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2016 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün CNN Türk’te hazırladığı ekonomi programlarında yalın bir dil kullanması, objektif bir içerik sunması ve gerçekçi analizler yapması nedeniyle Emin Çapa’ya verilmesi kararını aldı.



Emin Çapa'la ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi. Emin Çapa ödülü alırken şöyle konuştu:



"Bu salonda bulunan meslektaşlarımızdan daha fazlası içerde. İçerden bir gazete, ya da televizyon hazırlansaydı hiçkimse bunlarla yarışamazdı kalite açısından. Saygı ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlarıma. Fikir özgürlüğü söyleyecek bir fikri olanlara lazım değildir. Fikirler özgürce söylenmelidir diyenlere lazım. Basın özgürlüğü, basın mensuplarına lazım değildir. Demokrasiye, ifade özgürlüğüne, insan haklarına inanan herkese lazımdır."



YILIN OKUMAYA KATKI ÖDÜLÜ



TGC Yönetim Kurulu Türkiye'de yayınlanan dergilere erişimi kolaylaştırdığı ve okumayı özendirdiği için Yılın Okumaya Katkı Ödülü'nü Turkcell "Dergilik" Uygulaması’na vermeyi kararlaştırdı.



Ödülü Turkcell Medya İşleri Direktörü Barış Zavaroğlu'na ödülü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar sundu.



SPONSORLARA ŞÜKRAN PLAKETİ SUNULDU





İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Basın Danışmanı Kenan Kaffar'a şükran plaketini TGC Başkan Vekili Vahap Munyar sundu.





Novartis İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Arzum Üstün’e ve Flo Kurumsal İletişim Müdürü Gökçe Kaya’ya şükran plaketlerini ise TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi. Tören toplu fotoğraf çekimi ve ikram ile tamamlandı.

