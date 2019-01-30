THY ile havada 600 bin yolcu internete bağlandı

Türk Hava Yolları ile 2018 yılında seyahat eden 600 bin yolcu havada kablosuz internet hizmetinden faydalandı

Türk Hava Yolları'nın internet bağlantısına sahip uçaklarının sayısı her geçen yıl artarken havada internet kullanan yolcu sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 600 bin yolcu, THY ile binlerce metre yükseklikte internete bağlandı. THY, geniş gövdeli Boeing 777 ve bazı Airbus 330-300 tipi uçaklarının, Business sınıfında uçan yolcuları ile Elite ve Elite Plus üyelerine internet hizmetini ücretsiz veriyor. Ekonomi sınıfında uçan yolcular ise kablosuz internet bağlantısı hizmetinden yararlanmak için 1 saatlik paket ücreti 9,99 dolar ya da 24 saatlik paket ücreti olan 14,99 dolar ödüyor. Kablosuz internet altyapısı olan uçakların tümünde kredi kartı ile paket satın alınarak internet kullanılabiliyor. Dar gövdeli uçaklarda da internet hizmeti verilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yolcular en çok sosyal medyayı kullanıyor

İnternet, uluslararası uçuşlarda ve uçak 10 bin feet (yaklaşık 3 bin metre) yüksekliğe ulaştığında aktif oluyor. Bunun dışında birçok B777 ve A330 tipi uçakta da "eXPhone” uygulaması ile mobil cihazlardan(konuşma hariç) internet erişimi ile e-posta kontrolü, sosyal medya kullanımı ve kısa mesajlaşma (SMS) yapılabiliyor. Yolcular en çok havada sosyal medyayı kullanıyor.