THY, yeni pilotlarını arıyor

Adayların 1 Eylül 1987’den sonra doğmuş olmaları, açık öğretim veya örgün eğitimde lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları, gerekli boy-kilo oranına sahip ve istenilen sağlık şartlarına sahip olması gerekiyor. Yabancı dil olarak İngilizce şartında ise son iki yıl içinde yapılmış TOEFL’dan (IBT) 75 ve IELTS (Akademik) sınavlarından en az 6 almaları isteniyor. THY başvuruları, internet sitesi üzerinden kabul ediyor.
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