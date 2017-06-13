THY, yeni pilotlarını arıyor

Türk Hava Yolları (THY), yetiştirilmek üzere pilot adayı almak üzere ilan verdi. Sınavı geçen adaylar, THY Uçuş Akademisi’nde eğitimlerini başarıyla tamamladıktan yolcu uçaklarında ikinci pilot olarak göreve başlayacak

Adayların 1 Eylül 1987’den sonra doğmuş olmaları, açık öğretim veya örgün eğitimde lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları, gerekli boy-kilo oranına sahip ve istenilen sağlık şartlarına sahip olması gerekiyor. Yabancı dil olarak İngilizce şartında ise son iki yıl içinde yapılmış TOEFL’dan (IBT) 75 ve IELTS (Akademik) sınavlarından en az 6 almaları isteniyor. THY başvuruları, internet sitesi üzerinden kabul ediyor.