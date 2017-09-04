Tinerciler tarihi Oltu kilisesini yaktı

ERZURUM'un Oltu İlçesi'ndeki tarihi Rus kilisesi madde bağımlısı tinerciler tarafından yakıldı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kilise tamamen yanmaktan kurtarıldı

Oltu İlçesi'ndeki Aslanpaşa Mahallesi Bayram Sokak'ta Osmanlı- Rus Savaşı'ndan sonraki yıllarda Ruslar tarafından yapılan kilisede dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, tinercilerim yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kilise tamamen yanmaktan kurtarıldı. Kilisenin çatısında uçucu madde bağımlılarının kullandığı malzemeler bulundu. Yangında kilisenin iç duvarlarında hasar oluştu. Bakımsız ve sahipsiz Oltu Rus Kilisesi'nin son dönemde madde bağımlılarının meskeni olmasından yakınan mahalle sakinleri tarihi yapı içerisindeki eski yataklara tinercilerin attığı sigaranın yangının çıkmasına neden olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri, "Yangın gece çıksa kimse fark edemezdi, kilise tamamen kül olurdu" diye konuştu.



OLTU RUS KİLİSESİ



Oltu Rus kilisesi ilçe merkezinde, şehrin doğusunda bulunuyor. Üzerinde kitabe bulunmayan yapının, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı ardından Ruslar tarafından 1885-90 yılları arasında inşa edildiği bilinmiyor. Yapı; 32x15 m boyutlarındaki dikdörtgen ayaklar tarafından desteklenen, kiborion tarzındaki kubbenin iki yanında yer alan dikdörtgen mekanlardan oluşuyor. Kuzey ve güneydeki uzun cepheler kısa tutulan tarihi kilisenin batı cephesinin ortasında süslü, yuvarlak kemerli, hafif dışa taşırılmış giriş kapıları bulunuyor. Bu girişlerle doğudaki apsis üzeri yükseltilerek, haç planı üst örtüde daha belirgin hale getirilmiş halde.







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