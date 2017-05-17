TOKİ konutunda patlama! 2 parçalanmış ceset bulundu

Antalya'da, TOKİ konutlarında bir binada sabah meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen patlamada 2 kişi öldü

Olay, merkez Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında 4 katlı CY7 Blok'un 3'üncü katındaki dairede saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Patlamayla birlikte apartmanda oturanlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Patlamanın olduğu dairenin camları kırıldı, pencereler yerinden söküldü, çevreye ceset parçaları dağıldı, komşu daireler de hasar gördü.



Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine TOKİ konutlarına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, patlamanın meydana geldiği dairenin 'örgüt evi' olabileceği ihtimali üzerine çevrede geniş bir güvenlik şeridi oluşturdu. Dairede yapılan incelemede biri kadın 2 kişinin parçalanmış cesetleri bulundu.



EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE



KİMLİKLERİ BELİRLENDİ