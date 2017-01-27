Torununa bakan büyükanneye ne kadar maaş verilecek? İşte detaylar...

Torun bakacak olan büyükanneye verilecek maaş sonunda belli oldu

Torununa bakacak büyükanneye maaş verileceği haberi heyecan yaratmıştı. Konuyla ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, proje ile ilgili detayları açıkladı.



İlk etapta 3-4 ilde 5 bin ailenin yararlanacağı uygulamada aylık değerlendirmelerin yapılacağını belirten Müezzinoğlu, 1 yıl boyunca yapılacak inceleme sonunda da uygulamanın kalıcı olup olmayacağı konusunda kararın verileceğini söyledi.



Şubat ayına kadar taleplerin alınacağını belirten Müezzinoğlu, Mart ayında ise uygulamanın başlayacağını söyledi.



Büyükanneye verilecek maaşın asgari ücretin yüzde 30'u olacağını belirten Bakan, bu tutarın da 420 TL olduğunu açıkladı. Büyükanne için yaş sınırı ise 65 olarak belirlendi.