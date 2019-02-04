Trafik kazalarında % 36,5 azalma var

İçişleri Bakanlığı ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldığını bildirdi

Trafik kazalarında % 36,5 azalma var
04 Şubat 2019 Pazartesi 11:48

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay 130'u ölümlü olmak üzere 10 bin 800 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 160 kişi hayatını kaybederken 17 bin 520 kişi yaralandı.

Geçen yıl ocak ayında 183'ü ölümlü olmak üzere 12 bin 426 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 252 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 420 kişinin yaralandığı kayıtlara geçti. 

İki yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında bu yıl ölümlü-yaralanmalı kaza sayısında yüzde 13,1, ölümlü kaza sayısında yüzde 29, yaralanmalı kaza sayısında 12,8, ölü sayısında 36,5, yaralı sayısında ise 14,2 oranında azalma meydana geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #azalma #içişleri bakanlığı #ocak ayına göre
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