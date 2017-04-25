Trump'ın 'Büyük felaket'ine Türkiye'den tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması merak ediliyordu. Trump da Obama gibi 'soykırım' ifadesini kullanmadı. Trump açıklamasında (Büyük felaket) ifadesini tercih etti. Trump'ın açıklamasından sonra Türkiye'den de tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerinin bilgi kirliliğinden kaynaklandığı ifade edilerek, ABD yönetiminin ’tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesinin’ beklendiğini belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul’da Ermeni Patrikhanesi’nde ölenlerin anısına düzenlenen törene değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD Başkanı Trumpın ’1915 Olayları’ hakkında 24 Nisan 2017 günü yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Yeni ABD Yönetiminden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz.
Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesinde düzenlenen törenle, hak ettikleri saygıya uygun biçimde anıldıklarını ABD Yönetimine hatırlatıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın söz konusu törene ilettiği mesaj Türkiyenin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır."
Trump 'soykırım' demedi
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarını andığı 24 Nisan için yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: ‘Bugün 20’nci yüzyılın en büyük mezalimlerinden ‘Meds Yeghern’ (Büyük Felaket) sırasında acı çekenleri hatırlıyor ve hatıraları önünde eğiliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, 1915’te başlayan süreçte 1.5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ya da ölüm yürüyüşlerine zorlandı. Hayatının kaybeden masum insanlar ve çekilen acılar için ABD’deki ve tüm dünyadaki Ermeni topluluğunun yasını paylaşıyorum.
Tarihin bu karanlık sayfasını hatırlarken Ermeni toplumunun yaralarını sarma konusundaki kabiliyetini de teslim ediyoruz. Pek çoğu, eski çağların en büyük medeniyetlerinden biri olan tarihi anavatanlarını kuran atalarının hatıralarını muhafaza ederken ABD’de yeni hayatlar kurdu ve ülkemize unutulmaz katkılar yaptı. Tekrar gerçekleşmelerini önlemek için kıyımları hatırlamamız gerekiyor. Türklerin ve Ermenilerin bu acılı tarihle yüzleşme konusundaki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çabalar daha adil ve hoşgörülü bir geleceğin temellerinin atılması için kritik adımlardır.’