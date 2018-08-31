Trump yine tehdit etti: Çekilirim

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) çekileceği uyarısı yaptı

Trump yine tehdit etti: Çekilirim
31 Ağustos 2018 Cuma 09:03

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, "Kendilerine çekidüzen vermezlerse WTO'dan çekilirim" dedi.

Trump: Erdoğan beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, İsrail’in bir Türk vatandaşını serbest bırakması için yardım ettikten sonra, Pastör Brunson’un serbest bırakılmamasını, "Kişsel olarak hayal kırıklığı içindeyim" diye niteledi.

Trump, "Birisini onun için geri gönderttim. Büyük hayal kırıklığına uğradım, ama herşeyin nasıl halledileceğine bakacağız” diye konuştu.

Etiketler; #abd #trump #donald trump #wto
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