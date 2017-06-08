Tuba Büyüküstün hayranlarından UNICEF bağışlı doğum günü kampanyası

DİZİ ve sinema oyuncusu Tuba Büyüküstün'ün 35'inci doğum günü yaklaşırken hayranları, 2014'ten bu yana 'İyi Niyet Elçisi' olduğu UNICEF aracılığı ile dünyanın her yerindeki zor durumdaki çocuklar için bağış kampanyası başlattı

Bugüne kadar Tuba Büyüküstün'ün her doğum günü için ayrı sosyal sorumluluk projeleri başlatan sanatçının dünyanın birçok ülkesindeki hayranları, sosyal medya üzerinden örgütlenerek 5 Temmuz'daki 35'inci yaş günü nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi. Hayranları, 2014'ten bu yana tüm dünyada çocuk hakları için mücadele eden UNICEF'in 'İyi Niyet Elçilerinden biri' olarak görev yapan 2 çocuk annesi Tuba Büyüküstün ile birlikte sevdiği çocukları sevindirmek için Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş ile işbirliği yaparak, "1 SMS'le Gelecek Umut' sloganı ile başlatılacak kampanya ile UNICEF'e bağışın arttırılmasını da hedefledi.



Büyüküstün hayranları sosyal medyada bu konuda hazırladıkları Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca duyuruları birbirleriyle paylaşırken, "UNICEF işbirliği ile yola çıktığımız proje kapsamında 30 Haziran'a kadar 'Tuba' yazıp 3005'e göndereceğimiz SMS'ler ile UNICEF, Tuba Büyüküstün adına çocuklara 'Hayat veren hediyeler' ulaştırılacak. 5 Temmuz'da hem Tuba Büyüküstün'e anlamlı bir hediye vermek, hem de bir çocuğun yaşamını değiştirmek için yurt içi SMS sistemi ile SMS göndererek 10 TL bağış yapabilirsiniz" çağrısı yaptı.



Yapılacak bağışlarla UNICEF'in 'Hayat veren hediyeler' olarak tanımladığı aşı, doğum paketi alınması hedeflenen kampanya, kısa sürede Türkiye'nin yanı sıra başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki Büyüküstün hayranları tarafından da benimsenirken, UNICEF'in hesap numaraları verilerek bağış yapılabileceği belirtildi.



Tuba Büyüküstün 2015'te Ürdün'e, geçen yıl da Cezayir'de ülkelerindeki iç savaştan kaçan binlerce kadın ve çocuğun barındırıldığı kamplara gitmişti.





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