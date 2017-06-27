Tüfekle babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, madde bağımlısı olduğunu ileri sürülen 17 yaşındaki M.K., babası 59 yaşındaki Alaaddin Keskin'i cep telefonuyla konuşurken başına av tüfeğiyle ateş edip öldürdü, ağabeyi 19 yaşındaki Ferhat Keskin'i ise yaraladı

Tüfekle babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı
Olay, dün gece geç saatlerde ilçeye bağlı Mesthüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Alaaddin Keskin, evinin balkonunda telefon görüşmesi yaparken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu M.K. tarafından av tüfeği ile başına ateş açıldı. M.K., daha sonra ağabeyi Ferhat Keskin'i de ateş etti. Alaaddin Keskin başı ve Ferhat Keskin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanırken, M.K. kaçtı. Yaralı baba ve oğlu, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansa taşındı. Hastaneye götürülen Alaaddin Keskin yolda öldü, yaralı oğlu Ferhat ise acil serviste tedaviye alındı. Mustafa Keskin'in cesedi otopsi için morga konulurken, babasının ölümüne ağabeyi Ferhat'ın da yaralanmasına yol açan M.K. jandarmanın çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.



 

Kaynak: DHA
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