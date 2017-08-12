Tunceli'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Tunceli merkez Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı

Tunceli'nin Çiçekli Köyü kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, dün saat 23.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat timleri sevk edilirken, yaralılar çatışma bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çatışmanın ardından teröristlerin kaçtığı alan, Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Bölgede başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.





1 ASKER ŞEHİT OLDU



Tunceli merkez Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden 1'i tedaviye alındığı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.



Diğer 2 askerin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.