Tur minibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 turist hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı

Feci kaza Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre turistleri taşıyan tur minibüsü, şiddetli yağmurun etkisiyle, direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı ve ters döndü.





Kazada ilk belirlemelere göre 2'si kadın 1'i erkek 3 turist araç içinde hayatını kaybederken, 11 turist de yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenildi.





Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.



