Türk mühendisleri yaptı. Patlamalarda bile hiçbir şey olmuyor!

Türk mühendisler, askeri ve sivil alanda maruz kalınan yaşamsal birçok tehdidi dışarıda tutan prefabrik bir yapı geliştirdi

Askeri ve sivil uygulamalara yönelik olarak içindeki personeli ve ekipmanı çeşitli tehditlere koruyan, portatif ve uygun maliyetli yerli prefabrik yapı üretildi.



Patlamaya dayanıklı yapı tasarımları üzerinde uzmanlaşan OFM Mühendislik, bu alanda çok amaçlı bir platform geliştirdi. "Patlamaya Dayanıklı Modüler Şelter (PADMER)", askeri ve sivil uygulamalarıyla geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor.



Patlamaya dayanıklı ve kurşun geçirmez yapısıyla içinde bulunan personelin ve ekipmanın üst düzeydeki tehditler karşısında emniyetini sağlayacak şekilde donatılan PADMER, portatif ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. PADMER, zorla içeriye girme teşebbüslerini engelleyerek, hırsızlığın yanı sıra hayati tehlike ya da sabotaj amaçlı saldırıları önlüyor.



PADMER'in tasarım ve üretimi yerli olarak gerçekleştiriliyor, ihtiyaç makamlarının taleplerine ve farklı tehdit senaryolarına uygun olarak da kolaylıkla şekillendirilebiliyor.



Modüler tasarımı sayesinde geniş çalışma ve yaşam alanları oluşturulmasına olanak veren PADMER, zırh donanımıyla ateşli silahlara karşı tam koruma sağlıyor.



Askeri ve sivil standartlara göre deniz, hava ve karayoluyla taşınabilen PADMER, çelik konstrüksiyon karkasla yüksek dayanıklılığa sahip bulunuyor.



PADMER, patlamaya dayanım, sertifikalı kapı ve pencereler, yanmaz dış kaplama, yangına dayanıklı ısı izolasyonu ve iç kaplama, şarapnel etkisi yaratmayan havalandırma, elektrik, aydınlatma sistemleri ve özel iç kaplama tasarımı, her türlü çevresel koşul altında çalışma özellikleri barındırıyor.