Türk sinemasının usta oyuncularından Kuzey Vargın vefat etti

TÜRK sinemasının usta oyuncularından Kuzey Vargın, tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 74 yaşında vefat etti

Yüksek tansiyona bağlı rahatsızlık nedeniyle Marmaris'te özel bir hastanede tedavi gören Kuzey Vargın, daha sonra böbrek yetmezliği teşhisiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Vargın, bugün saat 06.30 sıralarında yaşama gözlerini yumdu. Vargın'ın ölümü, yakınları, sevenleri ve oyuncu dostlarını yasa boğdu. Vargın'ın İstanbul'a götürülecek olan cenazesinin 17 Ağustos Perşembe günü Levent Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.



KUZEY VARGIN KİMDİR?



Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu. Yeşilçam'da 1960'lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürdü. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol aldı. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale'yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent gibi rollerde oynadı. Sert bir yüz ifadesi nedeniyle karakter oyuncusu oldu. Eski jön günleri geride kalmış olsa da Türk sineması yepyeni karakter kazanmıştır. Kartal Tibet'den sonra Karaoğlan'ı canlandırmıştır. En son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Adil Eşrefoğlu' karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü canlandırdı.

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