Türk Telekom Modem Arayüz ve Şifresi

İnternet modemlerinin markalarına göre tanımlanan IP değerleri nadiren de olsa farklılık gösterebilir. En yaygın kullanılan IP adresleri ise 192.168.1.1 ve 192.168.2.1 şekkindedir. Türk Telekom modem arayüz IP adresi olarak 192.168.1.1’i kullanmaktadır. Tarayıcınıza bu değerleri yazdığında modeminize giriş yapabilir ve istediğiniz güncellemeleri yapabilirsiniz.

İnternet modemlerinin markalarına göre tanımlanan IP değerleri nadiren de olsa farklılık gösterebilir. En yaygın kullanılan IP adresleri ise 192.168.1.1 ve 192.168.2.1 şekkindedir. Türk Telekom modem arayüz IP adresi olarak 192.168.1.1’i kullanmaktadır. Tarayıcınıza bu değerleri yazdığında modeminize giriş yapabilir ve istediğiniz güncellemeleri yapabilirsiniz.

Türk Telekom Modem Şifresi Nedir?

Türk Telekom modem markalarının hepsinde aynı kullanıcı adı ve şifre kullanılmaktadır. Bazı modeller kullanıcı adı istemez sadece şifre yazarak Türk Telekom modem arayüz girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Türk Telekom modem şifresi “turktelekom”’dur. Eğer bu şifreyle giriş yapamıyorsanız “admin veya ttnet” yazarak tekrar denemelisiniz. Hala sorunu çözemediyseniz 192.168.1.1 adresindeki giriş yörüngelerini inceleyebilirsiniz.

Türk Telekom Modem Girişi Nasıl Yapılır?

Türk Telekom modem girişi için ilk olarak yapmanız gereken modem kablo bağlantılarının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Daha sonra Türk Telekom modem arayüz girişiniz için tarayıcınıza 192.168.1.1 IP değerini yazmanız gerekir. Sisteme giriş yaptığınızda kullanıcı adı ve şifre girmeniz istenecektir. Kullanıcı adı bölümüne “admin” yazmanız yeterlidir. Bazı modeller kullanıcı adı istemeden sadece Türk Telekom modem şifresi yazmanızı ister. Bu durumda “turktelekom yada ttnet” yazarak girişinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer kullanıcı adı ve şifre yanlış hata kodu alıyorsanız, daha önce şifre değişikliği yapmış olabilirsiniz. Bu durumda modeminizi resetlemeniz gerecektir. Resetlemeyi yaptıktan sonra tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Türk Telekom Modem Resetleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle yapmanız gereken modeminizin açık ve tüm ışıklarının yandığından emin olmalısınız. Türk Telekom modem arayüzüne giriş yapamıyorsanız, şifrenizi veya kullanıcı adınızı unuttuysanız modeminizi resetlemeniz gerekecektir. Bu işlem sonunda modeminizde kayıtlı olan tüm bilgiler silinecektir. Bu nedenle modeminizi ilk satın aldığınızda yapmış olduğunuz kurulumu tekrar yapmanız gerekir.