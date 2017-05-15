Türkiye-Almanya arasında İncirlik gerginliği

Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillere izin vermemesi gündeme oturdu

Alman haber ajansı dpa, Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillere izin vermediğini duyurdu. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert ise vekillerin İncirlik'i ziyaret etmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtirken, İncirlik'ten çekilmek için alternatif lokasyonlarla ilgileneceklerini söyledi. Almanya Başbakanı Merkel'den de benzer bir açıklama geldi. Merkel, "Ürdün seçeneklerden biri" dedi.



Türkiye'nin ziyarete neden izin verilmediği bilinmiyor. AA'nın haberine göre, diplomatik kaynaklar, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki askeri üsse ziyaret talebinin "bu süreçte uygun görülmediğini" ifade etti.



Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert ise Almanya'nın alternatif bölgelerle ilgileneceğini söyledi. Seibert, Türkiye'nin izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.



Alman Spiegel Online sitesi ise Alman ordusunun 'somut bir şekilde' İncirlik'ten çekilmeyi planladığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin Alman vekillere izin vermemesi üzerine Alman makamlarının ilk kez somut bir şekilde Türkiye'den çekilmeyi planladıkları öne sürüldü. Almanya'nın önümüzdeki iki hafta İncirlik yerine alternatif olabilecek askeri üsleri inceleyeceği ifade edildi. Almanya'nın İncirlik yerine düşündüğü alternatifler arasında Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs yer aldığı iddia ediliyor. Öte yandan, Reuters'a bilgi veren bir Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, 'en iyi teklifi' Ürdün'ün verdiğini belirtti.



Almanya Başbakanı Merkel'den de 'İncirlik' açıklaması geldi. Reuters'ın haberine göre Merkel, "Alman askerleri için İncirlik dışındaki alternatifleri değerlendirmek zorudayız, Ürdün seçeneklerden biri" dedi.



Almanya, 2 Haziran 2016'da Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak nitelemişti, Türkiye bunun karşılığında Alman vekillerinin İncirlik'teki askerleri ziyaret etmesine izin vermemişti. Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yaklaşık 260 askeri bulunuyor.



ZİYARET SALI GÜNÜ İÇİN PLANLANMIŞTI

Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve komisyon üyelerinden oluşan bir heyet, DEAŞ'a karşı mücadeledeki mevcut duruma ilişkin bilgi almak ve Alman askerlerinin çalışma koşullarıyla ilgili gözlemlerde bulunmak üzere İncirlik Üssü'nü ziyaret etmek için bir süre önce Türk hükümetinden izin talebinde bulunmuştu. Ziyaretin 16 Mayıs Salı günü gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak Türk hükümetinin söz konusu ziyaret için izin vermediği ifade edildi.